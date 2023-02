Estados Unidos está viviendo una ola de violentos ataques contra su infraestructura eléctrica que no tiene antecedente y cuyos principales responsables serían grupos de extrema derecha que buscan generar caos y disturbios entre la población civil.



(Además: ¿Cómo la tecnología cambió la forma de migrar hacia Estados Unidos?)

De acuerdo con estadísticas hasta septiembre del año pasado se habían presentado por lo menos 107 de estos ataques, la cifra más alta que se registra desde el año 2012 y que no incluye algunos de los incidentes más visibles que se presentaron en diciembre pasado.



Entre ellos, uno en Carolina del Norte que dejó sin energía a más de 45.000 personas cuando bandolas atacaron dos subestaciones de Duke Energy y otro caso en el estado de Washington, que afectó a otros 15.000 residentes.



(Siga leyendo: Estados Unidos devuelve a más de 30 balseros que buscaban escapar de Cuba)



Las cifras, además, marcan un agudo ascenso en los últimos años: de menos de 50 a mediados de la década, a 80 en 2019, 81 en 2020 y 97 en 2021.

Y este 2023 también arrancó mal. En enero, las autoridades detuvieron a dos personas, uno de ellos líder un grupo de extremistas blancos radicado en la Florida, justo cuando apunto de atacar subestaciones en Baltimore, la ciudad más grande de Maryland y cuya población es mayoritariamente afroamericana.



(Le recomendamos: ¿Cuánto tiempo debe esperar si le negaron la visa a Estados Unidos?)



Aunque las autoridades no han encontrado un vínculo directo en todos los casos, grupos nacionalistas y de extrema derecha se han atribuido buena parte de los incidentes



"¿Hay algo más siniestro pasando? ¿Hay gente planeando esto?... No creo que nadie lo sepa en este momento. Pero de lo que no hay duda es que los números han aumentado en términos de incidentes reportados", dijo hace poco a la prensa Richard Glick, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC, por su sigla en inglés).

Y a esto también se añaden ciberataques a la red eléctrica del país que están siendo investigados.



De acuerdo con el FBI, el plan en Báltimore era destruir las 5 subestaciones que proveen energía a casi el 100 por ciento de la energía de la ciudad en uno de los meses más fríos del año.



(Le recomendamos: ¿Por qué visita de Joe Biden a Ucrania pudo desatar la Tercera Guerra Mundial?)



"El plan era dejar a miles en el frío y en la oscuridad, amenazando sus vidas y buscando provocar el caos. Estamos unidos y comprometidos a utilizar todos los medios legales necesarios para interrumpir la violencia, incluidos los ataques alimentados por el odio", afirmó la fiscal federal de Maryland, Erek Barron, encargada de llegar al fondo de este incidente.

Ataque podrían crecer

Las autoridades temen, además, que se presente un incremento de los ataques ahora que la administración Biden, tras obtener la aprobación y fondos del Congreso, se prepara para expandir el sistema de energía del país hacia fuentes renovables como la eólica y solar. Paralelamente, se trata de un sector que seguirá creciendo en la medida que aumente la demanda de energía para vehículos eléctricos.



El gran problema, y eso lo reconocen las autoridades, es que EE. UU. no cuenta de momento con un mecanismo nacional o estatal para la protección de sus redes de energía. De hecho, son las compañías proveedoras las encargadas de garantizar su seguridad.



(Puede leer: Los globos espía que EE.UU. lanzó sobre China y la URSS en los años 50)



Hace poco la FERC convocó a una reunión extraordinaria con representantes del sector y un análisis para determinar si se deben establecer nuevos estándares para reforzar las regulaciones sobre infraestructura física. "¿Nos vamos a ver obligados a poner guardias armados en todas las subestaciones del país, en cada transformador? Esas son las preguntas que hay que comenzar a resolver", decía recientemente Willie Phillips, uno de los comisionados de la FERC.

Sin embargo, de acuerdo con expertos en el sector, la protección de la red es casi un imposible y es cada vez más vulnerable dada su expansión.



"Si alguien quisiera hoy crear un apagón con objetivos sociales, políticos o culturales lo podría hacer sin problema. La información para hacerlo está toda en internet y las herramientas para ejecutarlo están disponibles en el mercado", sostiene Jonathan Monken, que se desempeña como consultor en Converge Stategies.



Y eso, al parecer, es lo que han entendido los grupos de extrema derecha, que se han radicalizado en años recientes y son vistos como una estrategia para infligir dolor y malestar entre minorías que luego pueden explotar con objetivos políticos.



(Además: EE. UU. dice tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia)

El rol de la extrema derecha

Aunque las autoridades insisten en que no han podido detectar un plan coordinado entre estos grupos si saben que las conspiraciones violentas centradas en atacar y destruir la infraestructura energética se han convertido en uno de los temas principales en las plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería extremistas.



De hecho en cada uno de los últimos tres años, las autoridades han logrado detener numerosos complot que han surgido en esta plataformas y cuyo objetivo es sembrar el caos.



Las autoridades creen, además, que el éxito de algunos grupos está inspirando a otros. "Esto grupos de terroristas han entendido que pueden afectar la vida de miles y ganar notoriedad a un bajo costo. El sector de servicios públicos tiene un grave problema en sus manos pues se han convertido en objetivo número uno para los extremistas", afirma Brian Harrell, ex subsecretario para la Protección de Infraestructura del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.



(Le recomendamos: Jimmy Carter: ¿qué se sabe del estado de salud del expresidente de EE. UU.?)

La crisis, además, está bastante extendida pues los ataques se vienen registrando en todo el territorio nacional: Desde Florida a Washington, pasando por Óregon, Carolina del Norte, Maryland, y Carolina del Sur.



Aunque este tipo de incidentes no son exclusivos de EE. UU. y anualmente se presentan incidentes en muchos lugares del mundo -entre ellos Colombia- son más prevalentes en países donde hay conflictos internos y guerras y no en naciones desarrolladas.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington