La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá dos casos de crímenes de guerra contra Rusia y tramitará órdenes de arresto contra varias personas vinculadas a la invasión de Ucrania, según informa The New York Times.



En estos casos se esperan acusaciones contra Rusia por secuestrar a niños ucranianos y atacar deliberadamente la infraestructura civil del país, aseguró el diario, que cita fuentes de funcionarios que han estado relacionados con estas decisiones y que no estaban autorizados a hablar públicamente de ellas.

Vista aérea de las destrucciones en la ciudad de Bajmut. Foto: AFP

Se trata de los primeros cargos internacionales que se presentan desde el comienzo del conflicto, el 24 de febrero del 2022, y se dan después de meses de trabajo por parte de equipos especiales de investigación de los crímenes de guerra, según el rotativo.



En las investigaciones se alega que Rusia secuestró a niños y adolescentes ucranianos y los envió a campos de reeducación rusos, y el ataque hacía la infraestructura civil.



El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, debe presentar los cargos investigados ante un panel de jueces de instrucción, que antes de emitir órdenes de arresto decidirán si se han cumplido los estándares legales o si se necesitan más pruebas.

El diario neoyorquino señala que no está claro a quién planea acusar el tribunal en cada caso, debido a que cuando se le pidió a la CPI que confirmara las solicitudes de órdenes de arresto, la oficina del fiscal se limitó a decir: “No discutimos públicamente los detalles relacionados con las investigaciones en curso”.



El Kremlin, lugar de residencia oficial del presidente Vladímir Putin, ha negado las acusaciones de crímenes de guerra, sin embargo hay investigadores internacionales y de ucranianos quienes han reunido pruebas contundentes de una serie de atrocidades desde los primeros días de la invasión, recuerda el medio The New York Times.

Pero, pese a que Ucrania ya ha iniciado acciones contra Rusia en la CPI, este tribunal, con sede en La Haya, sólo puede juzgar crímenes de agresión contra otro país si el Estado responsable es uno de los firmantes del tratado que impulsó su creación, en los que no se cuenta Rusia.



Por su parte, La Haya sí puede juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad que puedan haber cometido en Ucrania las fuerzas rusas, pero el tribunal no tiene competencias para enjuiciar la decisión de invadir ese país, lo que hace muy difícil enfrentar al presidente ruso, Vladímir Putin.

*Con información de EFE