El pulso geopolítico para garantizar el acceso a la vacuna

Han pasado cuatro meses desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de covid-19 y, cada vez más, la atención se centra en el pulso geopolítico por el desarrollo de una vacuna y la discusión sobre qué países tendrán acceso a las dosis primero, así como los riesgos para los gobernantes que no la puedan adquirir con rapidez.



En EE. UU., China y Europa se aceleran esfuerzos para encontrar una vacuna y buscar acuerdos que aseguren su abastecimiento. EE. UU. –que se mueve por su cuenta y no participa en la recaudación de fondos internacionales– firmó un acuerdo de casi US$ 2.000 millones para garantizar millones de dosis de una potencial vacuna, una decisión que forma parte de una agresiva estrategia para inmunizar a los estadounidenses a principios del próximo año.



La administración de Donald Trump pagará US$ 1.950 millones para obtener 100 millones de dosis de una vacuna desarrollada por la alianza germano-estadounidense BioNTech/Pfizer. Los laboratorios anunciaron: “El Gobierno de EE. UU. (...) podría adquirir hasta 500 millones de dosis adicionales”. Es el contrato más importante firmado en el marco de la operación Warp Speed, diseñada para acelerar el desarrollo de una vacuna mediante la financiación de ensayos clínicos y la construcción de plantas de fabricación.



La administración Trump se está jugando varias cartas a la vez. Desde febrero, EE. UU. ha invertido miles de millones de dólares en varios programas, entre ellos los de Johnson & Johnson, Moderna y AstraZeneca/Oxford. Además se fijó el objetivo de producir 300 millones de dosis para enero, para cubrir a igual número de personas.



El Reino Unido también anunció un acuerdo con las farmacéuticas BioNTech, Pfizer y Valneva para abastecerse de 90 millones de dosis de una posible vacuna. Este nuevo pacto se une a los 100 millones de dosis que Oxford desarrolla con AstraZeneca. Por su parte, China ya tiene una de las vacunas que se encuentran en la fase 3.



Por ahora, según la OMS, tres vacunas están en esa fase: la que desarrolla la compañía Moderna, otra de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y la que produjo Cansino Biologics, de China, que está siendo probada en Brasil. Una cuarta vacuna con la que se trabaja en Rusia podría estar a punto de subir a la fase 3, en los próximos dos a tres meses, según la jefa del área científica de la OMS, Soumya Swaminathan, quien advirtió que “la fase 3 es compleja y lleva tiempo”.



Mientras se esperan más resultados positivos, varios gobiernos exigen un acceso justo. Ocho mandatarios, entre ellos el premier de Canadá, Justin Trudeau; la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el presidente español, Pedro Sánchez, hicieron un llamado en The Washington Post la semana pasada para que los líderes del mundo se comprometan “a contribuir con una distribución equitativa” de la vacuna. “Esto no puede ser una carrera con un ganador. Cuando una o más vacunas sean exitosas, debería ser una victoria para todos”, enfatizaron los mandatarios, y recordaron que la pandemia “afecta desproporcionadamente a poblaciones que viven en pobreza y en situaciones vulnerables” y que la “solidaridad global es central para salvar vidas y salvar la economía”.



El gobierno de Sánchez afirmó que apoyará a América Latina –ahora epicentro de covid-19– para que los países puedan acceder a la vacuna cuando sea puesta en venta. A su vez, China señaló que concederá un préstamo de US$ 1.000 millones para que países latinoamericanos y del Caribe accedan. Esto les dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a los principales diplomáticos regionales en una reunión virtual.



Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign Relations, cree que un enfoque nacional para una vacuna es una “receta para el desastre”. En un artículo publicado en Project Syndicate afirmó que “solo unos pocos países podrán producir vacunas viables” y que el “enfoque debe ser global”. “Las razones no son solo éticas y humanitarias, sino también económicas y estratégicas, ya que la recuperación global requiere una mejora colectiva”, sostuvo.

Solo unos pocos países podrán producir vacunas viables. El enfoque debe ser global. Las razones no son solo éticas y humanitarias, sino también económicas y estratégicas FACEBOOK

Pero son muchos los mandatarios que tienen claro que del manejo de la pandemia del covid-19 dependerá su futuro político. El mismo Trump ya comenzó a cambiar de tono sobre la pandemia ante unos sondeos que lo dejan mal parado frente a las elecciones de noviembre. “No es un pequeño peligro que una vacuna de covid-19 se convierta en un peón político en lugar de una herramienta humanitaria compartida”, dijo The Boston Globe hace poco en un editorial.



Crece alarma por rebrotes en Europa

La situación de los contagios y los rebrotes en Europa tiene como principales motivos de preocupación a España, el Reino Unido y Francia. En España la preocupación crece al mismo ritmo que se incrementa la cifra de contagios diarios, que se ha multiplicado por siete desde que terminó el estado de alarma hace poco más de un mes, cuando se reanudaron los desplazamientos masivos de personas y se intensificaron las relaciones sociales y la actividad económica.



En el Reino Unido, el rebrote más serio hasta ahora se produjo a principios de mes en Leicester, que acaparó el 10 por ciento de los casos de coronavirus de toda Inglaterra en una semana.



Y Francia vive un aumento de los casos en las últimas semanas que se está acelerando y llevó a las autoridades a lanzar mensajes de alerta a la población.



AFP, EFE y BLOOMBERG