Los países que reportan más muertes por coronavirus en el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado más de 443.800 muertes en el mundo desde que China dio cuenta oficialmente de la aparición de la enfermedad en diciembre y se han presentado más de 8,1 millones de contagios.



Esta semana la cifra de muertes por covid-19 en EE. UU. superó la de sus soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial y Brasil se convirtió en el segundo país con más víctimas mortales al superar las 45.000.



Estos son los diez países con mayor número de fallecidos en el mundo a causa de la pandemia, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.



Estados Unidos

El número de fallecimientos por la pandemia en Estados Unidos superó este martes el de soldados estadounidenses caídos durante la Primera Guerra Mundial. En total, el país reporta más de 117.000 muertes, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.



Así, la cifra de fallecimientos desde el inicio de la pandemia superó la de 116.500 soldados estadounidenses muertos durante la Gran Guerra, según datos del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.



El saldo de la pandemia en el país había excedido a finales de abril a la cifra de soldados nacionales muertos en dos décadas de la guerra de Vietnam, un umbral de gran importancia simbólica, ya que este conflicto sigue siendo uno de los mayores traumas para los estadounidenses en el siglo XX.



Estados Unidos es en términos absolutos el país más afectado por la pandemia, tanto en cantidad de muertes como en casos reportados, con 2,14 millones de infecciones.



Además, según una nueva proyección del Instituto para los Parámetros y la Evaluación de la Salud (IHME), Estados Unidos alcanzará las 201.129 muertes por

coronavirus el 1 de octubre. El estudio señala a las medidas de desconfinamiento iniciadas en las últimas semanas como las culpables de las futuras muertes, pues se han iniciado cuando algunos estados reportaban todavía un número creciente de casos.

Según las proyecciones, el país pasaría las 200.000 muertes para octubre de 2020. Foto: EFE

Brasil

Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia del coronavirus. Esta nación llegó este martes a 45.241 fallecidos y 923.189 casos confirmados, según datos del ministerio de Salud que confirman que la pandemia aún avanza a un ritmo acelerado.



Las barreras de las 45.000 muertes y los 900.000 casos fueron superadas el mismo día en que se cumplieron tres meses desde que fue registrado el primer fallecimiento por coronavirus, el pasado 16 de marzo en la ciudad de Sao Paulo.



A pesar del creciente avance de la pandemia en el país, casi todos los gobiernos regionales y municipales, responsables de la adopción de medidas de aislamiento social, han iniciado en los diez últimos días una desescalada gradual, en medio de las críticas de muchos expertos sanitarios.

Reino Unido

El número de muertes confirmadas por test de covid-19 en el Reino Unido se eleva ya a más de 42.100, tras sumar 184 más en las últimas veinticuatro horas, según datos divulgados este miércoles por el ministerio británico de Sanidad.



Hasta la fecha, el Reino Unido ha registrado más de 299.000 casos positivos de contagio por el coronavirus y aunque las cifras de fallecidos diarios disminuyen, los expertos advierten que aún es pronto para determinar si la estrategia de desescalada se está desarrollando de manera segura.



Dentro del plan de reactivación de la economía nacional, el Gobierno conservador de Boris Johnson reabrió este lunes en Inglaterra todos los comercios de venta de productos no esenciales y regresaron a las aulas algunos alumnos de educación secundaria.

Italia

Italia registra más de 34.400 víctimas mortales a causa del coronavirus, 43 muertos en las últimas 24 horas, y ha identificado más de 237.800 contagiados desde que se decretó la emergencia, el pasado 21 de febrero, con el primer caso de contagio local.



El país inició este lunes su fase tres de desescalada tras el cierre total por la pandemia de coronavirus el pasado 9 de marzo, y reabrió los teatros, salas de conciertos y cines, aunque aplazó la reapertura de las discotecas y la práctica de deportes de equipos de aficionados.

En los peores días de la pandemia en Italia, el país reportaba hasta 900 fallecidos diarios a causa del coronavirus. Foto: EFE

Francia

Francia reporta más de 29.500 muertes por coronavirus y pasa los 194.300 casos reportados de manera oficial.



El ministro de Sanidad, Olivier Véran, aseguró en los últimos días que la fase más fuerte de la epidemia de coronavirus en Francia "ha quedado atrás", después de que el país reportara la cifra más baja de muertes diarias desde que se empezó el conteo hace tres meses.



Véran advirtió sin embargo que eso no significa que se detengan frente al virus, pues este no ha dejado de circular y se siguen identificando nuevos focos.



Francia avanzó en la desescalada con la posibilidad de atender a los clientes de bares, cafés y restaurantes en el interior de los establecimientos -ya no solo en las terrazas- en la región de París. Además, ya es posible viajar a Francia sin restricciones desde los otros países de la zona Schengen.

España

España registra más de 27.100 muertos por coronavirus y más de 244.600 contagiados. El país cumple tres meses de estado de alarma debido a la pandemia de covid-19 y está en la última semana de medidas excepcionales, hasta el 21 de junio, cuando se levantarán las restricciones de circulación interior y de entrada por fronteras del espacio Schengen de la Unión Europea (UE), con la vista puesta en la reactivación turística.

México

Las autoridades sanitarias de México han confirmado hasta el día de hoy más de 154.800 casos y más de 18.300 decesos desde que comenzó la pandemia en febrero.



El país tuvo su mayor número de contagios en una sola jornada el pasado 12 de junio, con 5.222 casos y el récord de defunciones en un día se alcanzó el 3 de junio con 1.092.



En México, los lugares con mayor carga de casos acumulados, activos y muertes son la Ciudad de México y el Estado de México.



México entró el 1°. de junio pasado en la fase de nueva normalidad y actualmente, la mitad del país está en riesgo algo o riesgo medio, conforme al semáforo epidemiológico decretado por las autoridades sanitarias para el desarrollo de actividades.

India

En India, segundo país más poblado del planeta con más de 1.300 millones, el balance se agravó con la muerte de 2.000 personas en un día, con lo que suma 11.903 decesos.



El primer ministro, Narendra Modi, retiró prácticamente a principios de este mes las medidas de confinamiento impuesto a finales de marzo pese a que la pandemia sigue propagándose con unos 11.000 nuevos casos diarios, que suman más de 354.000 desde el inicio de la pandemia.



Las autoridades de Nueva Delhi calculan que para finales de julio habrá más de medio millón de enfermos de covid-19 solo en la capital india, por lo que han requisado hoteles y salas de eventos para instalar hospitales de campaña.



Bélgica

Bélgica acumula más de 60.200 casos de coronavirus desde el inicio de la epidemia en el país y pasa las 9.700 muertes por covid-19.



Las autoridades belgas detectaron en los últimos días un nuevo foco de contagios de

coronavirus entre los empleados de la empresa Swisssport Cargo que ofrece servicios de tierra al aeropuerto de Lieja (este). Los trabajadores afectados han sido colocados en cuarentena y se han desinfectado los locales de la empresa.

Irán

Según el balance oficial de víctimas de la pandemia en Irán, desde el anuncio de los primeros casos en febrero se han reportado más de 9.100 muertes y más de 195.000 casos de contagio.



Las cifras del gobierno han sido puestas en duda en varias ocasiones por expertos extranjeros pero también por responsables iraníes, que consideran que están en gran medida subestimadas.



Irán advirtió este lunes que podría volver a imponer estrictas medidas para contener la propagación del coronavirus, al anunciar más de 100 fallecidos por segundo día consecutivo.



AFP y EFE