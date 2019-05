Corea del Norte lanzó varios misiles no identificados de corto alcance

Corea del Norte lanzó el sábado varios misiles de corto alcance desde su costa este, dijo el Ejército de Corea del Sur, en la primera acción de este tipo desde 2017 y mientras busca aumentar la presión sobre Washington luego de una cumbre nuclear fallida.

Corea del Norte disparó un misil de corto alcance no identificado desde la ciudad de Wonsan alrededor de las 9 a.m. hora local (0000 GMT del sábado), dijo la Oficina del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado. El despacho agregó que realiza un análisis junto a Estados Unidos. Varios misiles volaron entre 70 a 200 kilómetros, agregó más tarde el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.



El lanzamiento es el primero desde que Pyongyang disparó un misil balístico intercontinental (ICBM) en noviembre de 2017, antes de declarar completa la construcción de su fuerza nuclear y tender una rama de olivo a Corea del Sur y Estados Unidos.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha prometido no probar más armas nucleares o ICBM, pero el país ha realizado pruebas de otro tipo de armas desde entonces. El lanzamiento del misil, que se produjo después de que Corea del Norte probó lo que denominó un sistema de armas tácticas, se suma a la presión que ejerció sobre Washington en las negociaciones para poner fin a su programa nuclear.



"También parece claro que Corea del Norte está enfadada por lo que parece ser una falta de flexibilidad en la posición del gobierno de Trump sobre la mitigación de las sanciones, apegándose a una política de 'máxima presión'", dijo Harry Kazianis del grupo de expertos Center for the National Interest.



Kim sostuvo dos reuniones en febrero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cumbre en Vietnam, pero no lograron avanzar en la finalización del programa nuclear de Corea del Norte debido a desacuerdos sobre desmantelamiento de armas y la flexibilización de las sanciones.



