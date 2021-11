Los políticos del mundo que han estado envueltos en escándalos de plagio

Algunas denuncias de plagio han sacudido a la política internacional durante los últimos años. Uno de los casos más recordados salpicó al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien fue señalado en el 2016 de plagiar su tesis de licenciatura de la carrera de Derecho, según reveló en ese entonces una investigación periodística.



(Le puede interesar: El polémico paso de Jennifer Arias por la Presidencia de la Cámara)



A continuación, le hacemos un recuento de escándalos de plagio alrededor del mundo.

Enrique Peña Nieto

Una investigación señaló a Peña Nieto de plagiar textos de varios autores, entre ellos académicos, para elaborar su tesis de licenciado en derecho en 1991 de la Universidad Panamericana (UP).



De los 682 párrafos que componen un texto de 200 páginas, el 28,88 por ciento del documento fue tomado de obras de otras personas. Durante el escándalo en ese 2016, la UP confirmó las denuncias y dijo que no podía sancionar a exalumnos.



En esa revisión el centro de estudios superiores encontró que "el procedimiento de titulación cumplió con los requisitos de tiempo y de forma vigentes" aquel año. Reconoce, sin embargo, que "la tesis presenta ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas".

Facebook Twitter Linkedin

Enrique Peña Nieto, durante un acto cuando era presidente de México. Foto: Mario Guzmán / EFE

Karl-Theodor zu Guttenberg

Al entonces ministro de Defensa en 2011 de Angela Merkel, Karl-Theodor zu Guttenberg, lo sacudió un escándalo de plagio que le costó su cargo en el gobierno. Según las investigaciones de la época, el 72,77 por ciento del trabajo doctoral corresponde a otros textos doctorales y de pregrado.



(En otras noticias: El plagio de Jennifer Arias, desde lo ético, lo político y lo jurídico)



El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Bayreuth Oliver Lepsius calificó en ese entonces de "estafador" a Guttenberg. "Hemos caído en la trampa de un estafador", dijo Lepsius, en cuya universidad se había doctorado Guttenberg en el 2007.

Annette Schavan

Después del escándalo de Guttenberg, en 2013 otro miembro del gabinete Merkel se vio sacudido por un escándalo de plagio. A Schavan, entonces ministra de educación y Ciencia, le retiraron su doctorado luego de descubrir la irregularidad en su tesis.



Un 'investigador anónimo' de la plataforma independiente cazaplagios.wikp envió a la prensa y a la universidad un análisis en el que sustenta evidencias de plagio en 94 de las 325 páginas de la disertación, titulada 'Personas y conciencia'.



La acusación inicial sorprendió a la exministra en octubre, cuando preparaba su visita a Colombia, Brasil y México. "Grandes amigas en grandes aprietos" tituló el diario 'Berliner Zeitung', en referencia a la cercanía de Schavan y Ángela Merkel, cuya amistad ha sido relatada como testimonio de fraternidad entre alemanes del este y del oeste.

Melania Trump

En el año 2016, durante la campaña presidencial de EE. UU., la esposa de Donald Trump pronunció un discurso durante una convención republicana. Durante un evento en julio de ese año en Cleveland, Melania fue señalada de plagiar segmentos de un discurso de la exprimera dama Michelle Obama.



Aunque la campaña del multimillonario se pasó todo el día negando el incidente, la similitud entre las palabras de la exmodelo con el discurso de Michelle Obama durante la convención demócrata del 2008 dejó pocas dudas.



Días después, Meredith Mclever, empleada de la entonces campaña presidencial, aceptó haber tomado apartes del discurso de Obama. McIver emitió un comunicado en el que se disculpa por el lenguaje usado, que dijo que tomó de dichos de Melania Trump durante una llamada telefónica que sostuvieron, sin comprobar que podía coincidir con el discurso.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Más noticias