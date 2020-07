Comité de Urgencia de la OMS se reúne para evaluar la pandemia

Seis meses después de decretar la emergencia mundial, el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúne este viernes por cuarta vez para evaluar la situación de la pandemia de covid-19, que sigue propagándose de manera preocupante en el mundo.



El Comité, formado por una veintena de miembros y consejeros, puede proponer nuevas recomendaciones o modificar algunas, pero se espera que mantendrá la emergencia internacional.



El coronavirus ha infectado hasta ahora a más de 17 millones de personas y deja más de 660.000 muertos en el mundo.



Cuando la OMS decretó alerta mundial el 30 de enero, "había menos de 100 casos fuera de China y no había muertos" fuera de este país donde surgió la pandemia a finales de 2019, recordó esta semana el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al defender el balance de la institución.



La OMS ha sido muy criticada por haberse demorado en decretar el estado de urgencia.



Estados Unidos, que acusó a la organización de ser una "marioneta" de China y hasta de haber sido "comprada" por Pekín, inició en julio su retirada de la institución. Esa organización también fue criticada por las recomendaciones consideradas tardías o contradictorias, sobre todo en lo que respecta al uso de la mascarilla, o a las formas de transmisión del virus.



"Nuestra organización ha reaccionado inmediatamente, hemos movilizado todas nuestras fuerzas para actuar e informar", reiteró la responsable técnica de la célula de gestión de la pandemia, Maria Van Kerkhove, en una conferencia de prensa el jueves.



A su lado, el doctor Michael Ryan, responsable de situaciones de urgencia, admitió no obstante haberse "sorprendido" por la "lentitud" a la hora de reaccionar de algunos países con sistemas de salud considerados sólidos.



AFP