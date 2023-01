El mundo atraviesa múltiples dificultades que inexorablemente se interconectan y se han hecho aún más evidentes en el periodo pospandemia. El escenario internacional está cada vez más frágil, fragmentado y polarizado.



La nueva “normalidad” ha puesto a prueba el valor de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la capacidad de responder ante divisiones internas y conflictos como la agresión de Rusia contra Ucrania. El camino hacia la humanización de la globalización y la formulación de respuestas colectivas ante los principales desafíos exige un cabal entendimiento de las placas tectónicas que están y estarán moviendo el planeta en los próximos años y décadas. Entre ellas se destacan:

1. Nueva geopolítica y geoeconomía:



El mundo bipolar y la hegemonía que ostentaba una sola potencia quedaron en el pasado. Estamos ante la emergencia de nuevos actores, ideas e intereses globales que redefinirán el sistema internacional, en medio de nuevas competencias y tensiones. China, Rusia, India, Irán, Turquía, entre otros, marcarán el escenario y la agenda, y tendrán una influencia también a nivel regional, incluyendo a América Latina y el Caribe.



2. Democracias frágiles:



Paradójicamente, tras la caída del muro de Berlín, nuestras democracias e instituciones enfrentan cada vez más desafección y retos como la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo. Globalmente se observa un proceso continuo de retrocesos, que ha conducido al surgimiento de protestas sociales, populismos y el denominado “iliberalismo”. Hoy, aproximadamente un tercio de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios, y los logros democráticos alcanzados en los últimos 30 años –con la denominada tercera ola de Huntington– se han desvanecido. La erosión de la cohesión social y la polarización –acompañada de la propagación de noticias falsas– marcarán la pauta. Los complejos riesgos políticos de América Latina llaman la atención.

3. Crisis global alimentaria, de combustible y financiera:



Esta triple crisis que ocurre de forma simultánea está afectando seriamente a 1.200 millones de personas, dejándolas en una condición de inseguridad alimentaria y pobreza y detonando flujos migratorios. La situación se ha agravado, aún más, por las consecuencias de la pandemia y la guerra.



Las proyecciones económicas del FMI no son alentadoras. La actividad mundial está experimentando una desaceleración generalizada y se está registrando la inflación más alta en varios decenios. Ello generará mayores divisiones entre países ricos y pobres, riegos de crisis en las economías emergentes, así como una afectación sobre los índices de desarrollo humano, los cuales a la fecha han sufrido un retroceso en más del 90 % de los países.



4. Cambio climático y agua:



La lenta respuesta a la adaptación y mitigación del cambio climático, la degradación de la biodiversidad, el colapso de ecosistemas y el aumento significativo de las emisiones de carbono exigen una mayor cooperación. Se debe acelerar la transición a la energía verde, evitar la fragmentación y los déficits en recursos naturales como el agua, cuya escasez está afectando a más de 3.000 millones de personas.

5. Armas de destrucción masiva y uso de nuevas tecnologías:



Su amenaza no solo continúa, sino que ha cobrado fuerza recientemente, constituyéndose en el principal reto para la paz y la seguridad. Se hace necesario, por lo tanto, impulsar y modernizar una nueva agenda mundial de desarme y no proliferación, en el marco de las Naciones Unidas. Por su parte, el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de la IA representan desafíos renovados, al ser incorporadas en armas y equipo militar que tendrían mayor alcance de destrucción.



No cabe duda de que nuestro futuro depende de la capacidad de priorizar los valores de la cooperación, la solidaridad y el multilateralismo. Es clave rebobinar el sistema internacional y promover nuevos liderazgos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



América Latina tiene el imperativo moral de estar presente en esta nueva configuración y en la elaboración de un ‘Nuevo Contrato Social’.

* Presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori) y excanciller (1998-2002).



** Visiting Fellow de la Universidad de Oxford y Miembro del Advisory Board del Sur Global del LSE.