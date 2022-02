Úrsula es una mujer que reside en Ucrania y que concedió una entrevista a EL TIEMPO para narrar la situación que se vive actualmente en ese país por cuenta de la invasión rusa que ordenó el presidente Vladímir Putin.



La ciudadana ucraniana explicó cómo es la vida en los refugios, la resistencia ciudadana para ayudar a los militares, cómo perciben el apoyo recibido hasta el momento por otros países y la opinión del pueblo sobre una posible rendición ante Rusia.

La mujer contó que pese a los esfuerzos de las tropas rusas por tomarse Kiev, capital de Ucrania, la ciudad ha sido custodiada ferozmente.



"En Kiev las tropas rusas no están avanzando, están utilizando misiles y drones para asediar las zonas de habitación y es muy complicada la situación, pero las Fuerzas Armadas ucranianas están muy fuertes y disponen de una gran ayuda de civiles que se inscribieron en la protección territorial, que es un grupo de civiles que puede usar armas", aseguró.



Con respecto a los rumores sobre la destrucción de varios puentes de ingreso a la capital de Ucrania por parte de las mismas fuerzas armadas ucranianas para evitar que entren las tropas rusas, la mujer confirmó que es cierto que fueron derribados como parte del plan de protección de Kiev.

La vida en los refugios

Personas refugiadas en una estación de metro de Ucrania. Foto: EFE

Sobre los refugios, como las estaciones de metro, la mujer resaltó la solidaridad que se vive en esos lugares donde se encuentran miles de familias, ya que entre todos se comparten los víveres como agua, alimentos y medicinas.



"Hay bebés que han nacido en esos albergues y con eso podemos ver que la vida continúa en medio de la guerra. La vida siempre continuará", afirmó Úrsula.



En cuanto a cómo se encuentran en este momento las calles de las ciudades que están siendo atacadas, Úrsula contó que los civiles se encuentran refugiados mientras las tropas ucranianas luchan contra los rusos.



"En las calles están sólo las tropas armadas y las personas que hacen parte de la protección territorial, los demás están en sus casas o en los refugios para protegerse de los misiles. En las calles de Kiev, que es la ciudad que está siendo más atacada, todo está muy complicado y las fuerzas armadas ucranianas luchan con fuerzas que yo, sinceramente, no sé de dónde tienen porque llevan tres días y tres noches en guerra", comentó.

Apoyo a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado en las últimas sentirse sólo ante la falta de apoyo militar por parte de otros países aliados. Sobre esto, la mujer compartió con EL TIEMPO la percepción que tienen los ciudadanos.

Presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Foto: AFP

"Nos hemos sentido solos durante los ochos de guerra que precedieron a esta invasión porque el mundo no quería reconocer la agresión de Rusia a Ucrania. Ahora nos nos sentimos tan solos porque vemos las demostraciones y manifestaciones que se hacen en otras ciudades, sentimos el apoyo de los países europeos que nos envían armamento, ayuda económica. Lo sentimos mejor ahora porque nuestro presidente consiguió esa ayuda luchando en todos los niveles diplomáticos". manifestó.

¿Declaratoria de rendición?

Con respecto a una posible rendición ucraniana, Úrsula compartió su punto de vista y aseguró que Ucrania no debe ser neutra.



"Ucrania está en guerra, está luchando por su libertad y no tiene cómo ser nuestra. Nosotros tenemos nuestros territorios o no tenemos nada. Ganamos esta guerra y conseguimos proteger nuestra población, nuestra patria, nuestra democracia, nuestro modo de vida o no. No tenemos cómo ser neutros, esa es la posición de varios ucranianos", dijo la mujer.



Además, el Gobierno ucraniano solicitó recientemente a los ciudadanos que no compartan fotos y videos en redes sociales de lo que sucede en este momento en el país, porque eso podría poner en riesgo las operaciones militares.



"Esas fotos y videos pueden mostrar al enemigo donde se localizan en ese momento las fuerzas armadas ucranianas y así las tropas rusas pueden corregir sus giros de misiles para atacar", explicó la mujer.



Aquí puede ver la entrevista completa de EL TIEMPO a la ciudadana ucraniana: