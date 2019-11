China quiere acuerdo con EE. UU., pero ‘no teme’ a guerra comercial

El presidente chino, Xi Jinping, dijo que su país quiere alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero no tiene “miedo” a responder en caso de una guerra de aranceles.



“Si es necesario responderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial”, afirmó Xi a exresponsables estadounidenses y otros embajadores extranjeros en un encuentro en Pekín.

“Queremos trabajar para un acuerdo inicial sobre la base de mutuo respeto e igualdad”, agregó en esa reunión, organizada en el New Economy Forum de Bloomberg.



El líder chino advirtió que las conversaciones comerciales “pueden verse afectadas por las perspectivas futuras de la economía mundial”, pero que China mantiene una “actitud positiva”.



Xi formuló estas declaraciones dos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump se quejó de que China no estaba haciendo suficientes concesiones para llegar a un acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

El 11 de octubre, Trump anunció un acuerdo de “fase uno” que resuelve importantes reclamos de Estados Unidos sobre las prácticas comerciales y monetarias chinas.

Pero más de un mes después, las dos partes no parecen estar más cerca de finalizar el texto para un acuerdo.



China ha insistido en una reversión de los aranceles existentes, que Trump dijo no haber aceptado. Los funcionarios estadounidenses quieren que China compre gran cantidad de productos agrícolas a Estados Unidos, algo que puede ser inviable para Pekín.



Ambas partes “están potencialmente muy cerca de un acuerdo”, declaró Trump.

Pero el miércoles, el mandatario estadounidense advirtió: “No creo que estén subiendo al nivel que yo quiero”.



Las negociaciones también se han visto dañadas por un voto en el Congreso de EE. UU. apoyando al movimiento prodemocracia de Hong Kong.



Trump aseguró que fue su intervención directa la que evitó una masacre en Hong Kong.

Xi “tiene un millón de soldados fuera de Hong Kong, que no están yendo solo porque yo le pedí: ‘Por favor, no lo hagas. Estarías cometiendo un gran error. Tendrá un impacto tremendamente negativo en el acuerdo comercial’ ”, dijo.



Para Diana Choyleva, economista jefe de Enodo Economics, los comentarios desafiantes de Xi no significan que Pekín esté a punto de ir a la ofensiva. “Pero ciertamente reafirma mis expectativas de que China no cederá”, dijo en el foro en Pekín.



Por su parte, el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger aseguró que si EE. UU. y China no resuelven su conflicto comercial podrían enfrentarse en una guerra. “Si se permite que el conflicto se desarrolle sin restricciones, el resultado podría ser aún peor de lo que fue en Europa”, dijo el exdiplomático, de 96 años, durante el foro en Pekín.



Y el exsecretario del Tesoro estadounidense Henry Paulson advirtió que los dos países van en mala dirección.

