Las fronteras entre Hong Kong y China continental podrían ser reabiertas a principios del mes de enero del próximo año luego de las fuertes protestas de la población en contra de las medidas del Gobierno para contener los contagios y muertes por covid-19.



Este país ha estado aislado del resto del mundo desde que se conoció que el covid-19 se había extendido en su territorio y ya se reportaban casos en otros países en el 2020, por lo que prohibió la entraba de extranjeros desde ese entonces.

(Lea en contexto: Crematorios 'saturados' en China ante incremento de casos de covid)



El medio local South China Morning Post informó que la Hong Kong se está preparando para iniciar nuevamente las operaciones ferroviarias.

Actualmente, China les exige a los viajeros que llegan a su territorio permanecer en cuarentena en hoteles u otros lugares, por lo menos los primeros cinco días luego de su llegada.



Sin embargo, hasta el momento, no se conoce cómo se realizarán los monitoreos o si las personas deberán llegar a realizar una cuarentena en casa, así como la fecha en la que iniciaría esta nueva etapa.



Cabe recordar que el Gobierno Chino ha extremado los procedimientos de salud en todo el territorio con la política 'Cero Covid' con pruebas masivas y fuertes confinamientos en ciudades de China.



(Además: Al menos 24 personas mueren por consumir alcohol adulterado en India)



Informaciones extraoficiales indican que el gobierno chino estaría considerando una política ‘0+3’, que no requeriría cuarentenas en algún lugar y las llegadas solo requerirían tres días en monitoreo.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias