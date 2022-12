Le dije al juez: “Estoy en el primer piso. Si quieren tomar represalias de nuevo, saben dónde encontrarme... Ya me han quitado todas mis vidas. Se llevaron a mi hermano y a mi esposo. No me queda nada más”. Lucía, una mujer pequeña y elegante de 80 años, vive sola en un barrio de clase media de Nápoles, cerca del estadio Maradona. Puede parecer la típica abuela napolitana bien cuidada, pero hay mucho más en ella.



Nació durante la Segunda Guerra Mundial en una familia que se convertiría en una de las estructuras criminales más poderosas de Nápoles. Su padre, como muchos hombres en la posguerra, se involucró en cualquier oportunidad de negocio para ganar dinero y sobrevivir.

En la década de 1980, Lucía tenía una visión privilegiada de la camorra. Su hermano menor era un miembro emergente especializado en relaciones con empresarios y jueces corruptos. Y su esposo, un vendedor de automóviles, colaboró en secreto con su hermano como narcotraficante internacional y una importante figura criminal.



Sobre el papel, eran hombres de negocios respetables, pero en realidad eran importantes integrantes de un clan clave de la camorra. A principios de los 90, ambos fueron asesinados. “He experimentado un gran dolor. Esto ha sido toda mi vida”, comenta.



Se dice que solo se puede nacer en una familia criminal para pertenecer a esta; de lo contrario, siempre se será un “extraño”. Esto aplicó para Lucía, pero no para Teresa, que era ajena a este mundo. Su madre era ama de casa y su padre trabajaba para la lechería municipal.



Teresa conoció a su pareja, Giuseppe, en 1968, cuando tenía 14 años. Él fue capo zona (jefe de barrio) para la camorra, hasta 1990, cuando fue encarcelado. Hoy está en libertad condicional. Ella siente que ha desperdiciado su vida apoyando a la camorra y a un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión. “Hice tanto por él. ‘Nadie te lo pidió’, me responde. Gasté mi vida y mi dinero en él”, afirma.

Una imagen completa

Compartir las voces de mujeres que orbitan el submundo criminal napolitano puede ayudar a construir una imagen más completa del crimen organizado y a entender cómo contrarrestar el control profundamente dañino de la mafia sobre las comunidades de toda Nápoles y más allá.



Las mujeres han sido tradicionalmente ignoradas y consideradas irrelevantes en la historia de la camorra y otras mafias italianas, y de hecho en la mayoría de los grupos del crimen organizado en todo el mundo. En 2006, la camorra napolitana se hizo famosa por los relatos de Roberto Saviano, quien documentó a sus miembros, estructuras, actividades y vínculos con la política. Incluso ilustró algunas de sus protagonistas femeninas, pero siempre se presentaron como la excepción y no como la regla.



La Dirección de Investigación Antimafia (DIA) estima que hay 44 clanes activos de la camorra en Nápoles y otros 98 en el resto de la región de Campania. Solo en 2021, se informó que estuvieron involucrados en 26 asesinatos y 65 intentos de asesinato. Estos clanes siguen muy involucrados en la extorsión, las drogas y los productos falsificados. Se han vuelto expertos de las redes sociales y el potencial de nuevas oportunidades de negocio, como el fraude en línea.

Saviano es quizás la persona que más sabe sobre la camorra, organización mafiosa de Nápoles, sur de Italia. Foto: Getty Images

Tanto Lucía como Teresa admiten que se enamoraron de los hombres equivocados. Ambas describen relaciones complejas que eran a la vez amorosas, coercitivas, inconsistentes y contradictorias. Por supuesto, no solo estaban casadas con sus maridos, sino también con la mafia.



Los padres de Teresa no aceptaban su relación con Giuseppe porque este estaba casado. Cuando tuvieron su primer hijo, en 1974, sus padres no pudieron mantenerse alejados. Se presentaron en el hospital y la paz se restableció cuando conocieron a su nieta.



El romance de Lucía fue más turbulento. El que sería su esposo la secuestró en 1959 cuando tenía 17 años porque “tenía un amor enfermizo” por ella y temía que su padre nunca lo aprobara. Después de dos años, regresaron a Nápoles y con el tiempo el padre de Lucía aceptó la relación.



Fue un matrimonio agitado. “Nunca fui a quejarme con mi padre o mis hermanos, sobre todo porque decían: ‘Al final del día, lo querías’. A esa edad, ¿cómo podría saberlo? Lo quería porque no podía acercarme a ningún otro hombre después de estar con él”, comentó.



Muchas personas imaginan a las mujeres de la mafia con liderazgos masculinizados o como espectadoras sin importancia. Lucía y Teresa no son ninguna de las dos. Sus matrimonios estaban en asociación contra el enemigo común: el Estado italiano. Las relaciones familiares se transformaron en empresas criminales. “Cuando te metes en esto, no puedes salir después”, afirmó Teresa.

Fantasmas invisibles

Las mujeres a menudo tienen la responsabilidad conjunta en la planificación de actividades delictivas, pero esto permanece oculto dentro del mundo informal del hogar, según investigaciones.



Las mujeres a menudo tienen la responsabilidad conjunta en la planificación de actividades delictivas, pero esto permanece oculto dentro del mundo informal del hogar, según investigaciones. En el espacio privado, participan, asesoran y organizan. No son coaccionadas ni forzadas. Son conscientes y se involucran. Sin ellas, las estructuras criminales tendrían dificultades para sobrevivir.



Entonces, ¿por qué la mayoría de ellas son “fantasmas invisibles” para nosotros? Los registros judiciales y los informes policiales tienden a no recoger la participación de las mujeres porque a menudo sucede a puerta cerrada y no reciben remuneración. Si bien gran parte de la sociedad civil italiana refuerza los valores patriarcales que disminuyen el papel y el valor de las mujeres, la vida familiar es un espacio negociado donde las mujeres pueden predominar. Lo mismo ocurre en las familias de la mafia, donde especialmente las madres y esposas pueden convertirse en pares a los hombres.



Lucía y Teresa destacan que vivir en espacios donde opera la criminalidad no es un asunto de blancos y negros. Detrás de cada mafioso exitoso, es probable que haya una mujer fuerte. Pero esto no significa que estén libres de arrepentimientos.

Vivir en la camorra

Lucía no reconoce directamente las actividades criminales de su esposo o hermano menor. Acepta que su marido hizo algunos préstamos usureros y que fue a prisión durante cuatro años por sus actividades. Es vaga en los detalles porque también era parte del negocio familiar. Su esposo puso una de sus empresas a su nombre para ocultar sus ganancias ilegales y por esto Lucía pasó un tiempo en prisión en 1981.



Su hijo, que no está involucrado con la camorra, reconoce la aparente duplicidad de su madre: de saber y de estar involucrada sin quererlo. Lucía dice que siempre tuvo una idea de cómo terminarían las cosas desde que su padre tuvo un atentado en 1980. Una década después, su hermano y su esposo fueron asesinados.



Si bien sostiene que su hermano era “un hombre honorable”, para los fiscales antimafia fue un miembro clave de la camorra a fines de la década de 1980, involucrado en el tráfico de drogas y otras actividades criminales. Fue asesinado, en 1991, aparentemente porque sus socios sospechaban que era un informante de la policía.



Lucía asegura que el asesino de su hermano era alguien que conocía, a quien había acogido y cuidado. Ella compara su ejecución con “ser besada y luego recibir un disparo por la espalda. Su muerte fue mi primer gran dolor”. Dos años después, vivió lo mismo con su esposo. Tras la muerte de su marido, a Lucía se le ofreció protección, pero se negó. Simplemente no le quedaba nada que perder.

Como capo zona, Giuseppe, esposo de Teresa, era muy respetado y admirado por su comunidad local. “Lo querían” porque traía calma y era un “punto de referencia” al que la gente podía recurrir en tiempos difíciles. “Desde el principio me di cuenta de que mi esposo estaba con estas personas. Le preguntaba: ‘¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué clase de personas son?’. La verdad es que te hacen permanecer porque te muestran el dinero, a mi esposo le compraron un carro”.



Teresa era plenamente consciente de las actividades de Giuseppe, lo apoyó y ayudó. Nunca fingió no saberlo, pero admite: “Nos metimos en un lío y no había vuelta atrás. Pasé mis noches esperando que volviera a casa, con el temor de que lo mataran o arrestaran”. En 1990 fue detenido y condenado a cadena perpetua por ser el líder de un grupo violento de camorristi. Teresa pasó de ser una Lady Camorra, viviendo la buena vida, a una viuda de la camorra, visitando a su esposo en diferentes prisiones de Italia mientras trataba con su abogado.



Su esposo optó por no negociar con el Estado y con frecuencia le decía que no lo esperara. Ella, por el contrario, le juró que se quedaría con él, al igual que el clan. La camorra trató de comprar su lealtad y silencio. “El clan vino y contrató a un abogado, y me dieron entre 100.000 y 150.000 liras italianas a la semana. Esta es la forma en que el clan mantiene a los miembros leales. Es muy difícil decir que no cuando ofrecen esta ayuda financiera, pero con el tiempo lo hicimos”.



Dos años después de la sentencia de prisión contra su esposo, Teresa decidió liberarse de la camorra, su control y su poder. Consiguió un trabajo en un mercado local donde “la gente me tenía miedo porque era la esposa del jefe local”. “La vida se volvió aún más difícil. Tuve que juntar dinero para mi marido en la cárcel, para criar a mis hijos y para los gastos de la casa”, agregó.



Teresa se deprimió, perdió mucho peso y recurrió a las monjas locales en busca de ayuda. La cuidaron y le dieron un trabajo. Durante los 30 años de encarcelamiento de Giuseppe, lentamente reconstruyó su vida, esperando el día en que su esposo fuera liberado.

¿Vida desperdiciada?

Teresa reconoce que el sistema de clanes en Nápoles atrapa a la gente. Desde que se liberó de las garras de la camorra, ha tenido que trabajar duro para asegurarse de que sus hijos no fueran absorbidos por esta estructura. Hoy todos tienen trabajos regulares.



Lucía, que es viuda desde hace casi 30 años, también se ha centrado en alejar a sus hijos de una vida criminal. Según uno de ellos, a pesar de que ahora están fuera del sistema de clanes, los jefes locales todavía tratan a Lucía y al resto de su familia con respeto y admiración. Su apellido por sí solo todavía produce reverencia en los demás.



Haber nacido en la camorra probablemente ha hecho que sea más difícil cuestionar y escapar completamente de su control. Mientras reflexiona sobre su vida, admite sentir un enorme dolor y tristeza. “Esta ha sido toda mi vida”.

Luego de que Giuseppe saliera de la cárcel, Teresa tuvo que firmar el papeleo para ser su garante en el exterior. Su sueño de vivir una vejez cómoda con el hombre de su vida no ha funcionado del todo. Giuseppe todavía está bajo licencia: tiene libertades limitadas y debe pasar la mayor parte de su tiempo en casa, con la policía haciendo visitas domiciliarias. La prisión ha tenido un gran impacto en él: está deprimido y traumatizado, y esto, a su vez, afecta a todos los que lo rodean.



Teresa lo describe como “un monstruo que vive en su casa”. Le preocupa que Giuseppe esté destruyendo todo lo que construyó con sus cinco hijos mientras estaba en prisión, en particular, un ambiente familiar amoroso.

El papel de la mujer

Escuchar los relatos de estas mujeres sobre sus vidas dentro de la camorra napolitana muestra los matices del crimen organizado. Lucía y Teresa son cualquier cosa, menos débiles e incapaces. Han vivido vidas plenas como mujeres, esposas, madres y hermanas en el corazón del inframundo de la ciudad.



Navegaron por este espacio criminal, no propiamente con vidas glamorosas. Era una cuestión de sobrevivir, evitando las balas de los clanes rivales, la policía y los investigadores antimafia.



La pluralidad de los roles y responsabilidades de estas mujeres fueron y son fundamentales para el funcionamiento de la camorra. Sin su apoyo emocional, físico y financiero, sus maridos no habrían hecho carreras exitosas dentro de la mafia.

Las mujeres no pueden unirse formalmente a una mafia como miembros, pero esto no significa que tengan roles irrelevantes. Es posible que las mujeres no hagan los negocios de drogas o coordinen el transporte, pero no son ajenas a lo que llevan en su automóvil o bolso, o cómo se usan sus cuentas bancarias. Por desagradable que sea, su participación criminal de larga data exige un mayor reconocimiento y comprensión.



Ya sea que miremos a las mujeres en las mafias italianas o a las mujeres integrantes de las bandas criminales británicas, debemos revisar nuestra comprensión de las mujeres en los grupos al margen de la ley escuchando sus voces y experiencias. Solo entonces podremos acercarnos a una imagen completa de su papel en el éxito continuo y el crecimiento del crimen organizado.Los nombres han sido cambiados para proteger el anonimato de las entrevistadas.

(*) Profesora de crimen organizado comparativo y corrupción en la Universidad de Bath.

(**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.