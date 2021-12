El camino recorrido durante las seis rondas de intensas negociaciones en Viena no condujo al éxito debido a las excesivas exigencias y posturas poco realistas de Estados Unidos. Ahora se inicia una nueva ronda de conversaciones.



El objetivo principal de estas negociaciones es el restablecimiento de los derechos de la nación iraní y la eliminación de todas las sanciones impuestas unilateral y extraterritorialmente a Irán por Estados Unidos, que ya no es parte del Acuerdo Nuclear llamado formalmente el Plan de Acción Integral Conjunto (Paic).



Estados Unidos se retiró del Paic el 8 de mayo de 2018, una medida percibida y condenada internacionalmente como ilegal. Existe un consenso internacional de que estos comportamientos ilegales de Estados Unidos demuestran un total desprecio por el derecho internacional y la Carta de la ONU, socavan el multilateralismo y suponen una enorme amenaza para la paz y la seguridad internacionales.



No obstante la formación de un nuevo gobierno en Estados Unidos, no solo se han mantenido las sanciones ilegales y unilaterales, sino que ha continuado la política de imposición de sanciones a Irán.



Está clarísimo que estas medidas estadounidenses tienen como objetivo impedir que Irán y otros participantes del Paic, así como otros miembros de la comunidad internacional, disfruten de los derechos y beneficios descritos en el Acuerdo Nuclear y en la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Lamentablemente, también, los gobiernos de los tres países europeos del Paic, a pesar de considerar este enfoque de EE. UU. ilegal e inaceptable, se movieron para acomodarlo en la práctica con su silencio e inacción.



El alineamiento de los tres países europeos del Paic con tales medidas devastadoras de Estados Unidos ha hecho que el Acuerdo Nuclear sea ineficaz, eliminando todos los dividendos económicos del Acuerdo para Irán. Estas son las amargas realidades de los últimos años que deberían iluminar el camino hacia el futuro.



La continuación del desastroso enfoque del presidente Trump por parte de la actual administración estadounidense ha planteado la seria cuestión de si la actual administración estadounidense está realmente decidida a cumplir con sus obligaciones y preparada para abandonar las políticas fallidas del pasado. Responder a esta pregunta no parece difícil, teniendo en cuenta el enfoque y las medidas de Estados Unidos durante los últimos meses.



En efecto, nadie puede poner en duda la seriedad y la buena voluntad de Irán para cumplir sus obligaciones en su totalidad. Tras la retirada ilegal de EE. UU. y la imposición de sanciones, Irán se abstuvo de tomar medidas correctoras de buena fe y, accediendo a la petición de los restantes participantes del Paic y de la Unión Europea como coordinadora del Acuerdo Nuclear, evitó recurrir al cese de sus compromisos en virtud del Paic para dar la oportunidad a otros participantes del Paic de compensar los impactos negativos de la retirada de EE.UU.



Sin embargo, ante la persistencia de este estado de cosas poco constructivo y después de un año de paciencia estratégica, debido a la escalada de las sanciones de EE. UU. y al incumplimiento de las obligaciones de los tres países europeos, a Irán no le quedó más remedio que hacer valer sus derechos establecidos en los párrafos 26 y 36 del Paic y dejar de cumplir, parcialmente y por etapas, sus obligaciones a partir del 8 de mayo de 2019.



Al no ver ningún cambio en el statu quo, en ausencia de una medida efectiva por parte de los participantes pertinentes del Paic, y dada la lamentable historia de los acontecimientos, el Parlamento de Irán adoptó, el 2 de diciembre de 2020, la ley del “plan de acción estratégico para levantar las sanciones y proteger los intereses de la nación iraní”.



Esta ley obligaba al Gobierno de Irán a cesar gradualmente la aplicación de todos sus compromisos voluntarios en el marco del Paic, a menos que otras partes del Acuerdo cumplieran todas sus obligaciones en la práctica.

Seria determinación

La República Islámica de Irán, no obstante el importante incumplimiento por parte de Occidente en el Paic, está de nuevo dispuesta, de buena fe, a entablar negociaciones orientadas a obtener resultados para lograr un “buen acuerdo” con el Grupo 4+1. La República Islámica de Irán tiene “buena fe”, una seria determinación y la voluntad necesaria para alcanzar un buen acuerdo en Viena.



En este proceso, nunca debe olvidarse que Estados Unidos es el principal responsable de la creación del statu quo. En los últimos cuatro años, el Gobierno de Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos para aplastar el Acuerdo Nuclear, y fue Irán el que hizo todo lo posible para mantenerlo vivo.



Lo que se hizo evidente para Irán durante las últimas seis rondas de negociaciones es que Estados Unidos sigue sin comprender adecuadamente el hecho de que no hay forma de volver al Paic sin un levantamiento verificable y efectivo de todas las sanciones impuestas a la nación iraní tras la salida de Estados Unidos.



La resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide a todos los Estados miembros que “adopten las medidas que sean apropiadas para apoyar la aplicación del Paic, incluso adoptando medidas acordes con el plan de aplicación establecido en el Paic y en la presente resolución, y absteniéndose de realizar acciones que socaven el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del Paic”.



El objetivo principal de las próximas conversaciones debe ser la aplicación plena y efectiva del Paic y la búsqueda del objetivo de normalización de las relaciones comerciales y la cooperación económica con Irán.



Ni qué decir tiene que para volver al Paic, Irán debe beneficiarse plenamente del levantamiento de todas las sanciones. Irán está dispuesto a dejar de aplicar todas sus medidas correctoras si se ofrecen garantías, se evalúan los daños y se levantan todas las sanciones de forma efectiva y verificable.



La probable vuelta de EE. UU. al Acuerdo Nuclear no tendría sentido a menos que se presenten garantías para evitar que se repita la amarga experiencia del pasado y que los socios comerciales de Irán puedan entablar con confianza un compromiso económico a largo plazo con Irán libre de toda preocupación.



Lo que está claro en las próximas negociaciones es que Irán no aceptará peticiones más allá del Paic. La República Islámica de Irán no entrará en ningún tipo de debate sobre cuestiones que vayan más allá del Acuerdo Nuclear.



Me gustaría subrayar una vez más que esta oportunidad no es una ventana que pueda permanecer abierta para siempre, y Estados Unidos y los tres países europeos deben entenderlo bien. La República Islámica de Irán, al tiempo que realiza sus decididos, firmes y activos esfuerzos diplomáticos para eliminar las opresivas sanciones estadounidenses, ha ideado un programa eficaz para neutralizar las sanciones en consonancia con su programa de desarrollo económico sostenible.



Sin duda, Teherán sigue tan comprometido con el mantenimiento y la salvaguarda de los logros de sus científicos nucleares y de la industria nuclear pacífica como con la obligación de no desviarse de su programa nuclear pacífico, y no abandonará su desarrollo integral en los sectores de la industria, el comercio, el mar, el espacio, la defensa, la ciencia y la tecnología, ni frenará su creciente desarrollo económico.



El acuerdo es posible si las demás partes demuestran voluntad política en la práctica.

A pesar de las promesas incumplidas de Occidente y la desconfianza hacia el enfoque y las políticas poco constructivas de la Casa Blanca, la República Islámica de Irán se esforzará “con verdadera determinación” y “de buena fe” en las negociaciones de Viena para lograr un acuerdo “bueno”, sostenible y efectivo verificable para el levantamiento de las sanciones.



El equipo negociador nuclear de la República Islámica de Irán participa activamente y con seriedad en las negociaciones de Viena de buena fe, siguiendo una lógica de negociación que asegure los intereses y derechos de la nación iraní.



Mis colegas y yo apoyamos plenamente al equipo negociador, así como al negociador principal, el Sr. BaqeriKani, que cuenta con una amplia experiencia de negociación sobre el terreno. Si es necesario, realizaré más consultas con mis homólogos.



AMIR ABDOLAHIAN -

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN