Critican a Boris Johnson por su gestión de la pandemia

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue acusado este miércoles por su exconsejero Dominic Cummings de haber demorado en darse cuenta de la dimensión de la pandemia de covid-19, por lo cual gestionó en forma "desastrosa" la crisis.



Ante una comisión parlamentaria el controvertido estratega político asumió también su parte de responsabilidad en los "errores" cometidos a principios del año 2020 tras la aparición del nuevo coronavirus.



(Lea aquí: Boris Johnson se casará con su prometida en julio de 2022)

El exasesor principal del primer ministro británico, Dominic Cummings. Foto: Facundo Arrizabalaga. Efe

"La verdad es que ministros, altos funcionarios y asesores como yo no hemos estado a la altura, de manera desastrosa, de lo que el público espera de su gobierno en una crisis como esta", dijo Cummings.



Pasado el 'mea culpa' y sus lamentos por no haber dado "la voz de alarma" antes, el exasesor pintó un cuadro lamentable del poder en este período.



Johnson veía la pandemia de covid-19 como una "historia para atemorizar", afirmó Cummings, que insinuó que el primer ministro consideró la posibilidad de hacerse contagiar en directo en la televisión para mostrar que no "había nada que temer".

Hasta marzo de 2020, Johnson consideraba que el verdadero riesgo del virus era ante todo económico más que sanitario, añadió Cummings, juzgando que "evidentemente" el Reino Unido debería haberse confinado desde la primera semana de marzo de 2020, dos semanas antes de que se hiciera el 23.



Interrogado en el Parlamento sobre estas acusaciones, Johnson declaró asumir "la plena responsabilidad" de la gestión de la pandemia, calificando esta crisis como "una de las más difíciles" atravesadas por el país durante mucho tiempo y afirmando que siempre había seguido el consejo de los científicos.



AFP

