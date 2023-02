El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planea emitir papeles de deuda en bitcoin para oxigenar las finanzas públicas, pero su oferta de los llamados " bonos volcán" puede ser poco atractiva para los inversionistas, advierten economistas.



Con la aprobación de la Ley de Activos Digitales, el 11 de enero, el mandatario tiene abierta la vía para la emisión de bonos en bitcoin por unos 1.000 millones de dólares, aunque un expresidente del banco central salvadoreño duda de que tengan buena recepción en el mercado.

En noviembre de 2021, en un foro internacional sobre el bitcoin, Bukele anunció que emitiría deuda en criptomoneda para construir " Bitcoin City", una ciudad en el oriente del país que funcionaría con energía geotérmica del volcán Conchagua. Pero la semana pasada, en su revisión anual de la situación de El Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le sugirió tener cautela.



"Dados los riesgos legales, la fragilidad fiscal y la naturaleza en gran parte especulativa de los cripto mercados, las autoridades deberían reconsiderar sus planes de ampliar la exposición del gobierno [salvadoreño] a bitcoin, incluida la emisión de bonos tokenizados", dijo el FMI en un comunicado.



En septiembre de 2021 Bukele convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto con el dólar, que circula desde 2001.



Lo hizo con el objetivo de bancarizar al 70 por ciento de la población excluida del sistema financiero y abaratar el envío de remesas del exterior a familias salvadoreñas, pero la criptomoneda ha tenido poca aceptación en el país.



En 2022, El Salvador recibió 7.742 millones de dólares en remesas, pero solo el 1,6 por ciento del total llegó en bitcoin, según el Banco Central de Reserva (BCR).



Además, la cotización del bitcoin se desplomó: tras cotizarse a 68.000 dólares en noviembre de 2021, ahora bordea los 24.000 dólares.

¿Cómo va El Salvador con el bitcoin?

En el comercio salvadoreño hay pocas transacciones en bitcoin. "Al principio, de cada 20 personas, 10 querían pagar con bitcoin; ahora en una semana son dos o tres personas", explica a la AFP Carlos Torres, que atiende una cafetería en el centro de San Salvador.



Además, una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) mostró que el 74 por ciento de los salvadoreños no usaron el bitcoin en 2022.



El bitcoin "ha sido una apuesta fallida desde el punto de vista de la población", dijo a la AFP el vicerrector de la UCA, Omar Serrano. Es la "única" medida de Bukele que no convence a los salvadoreños, a pesar del alto apoyo obtenido por el presidente por su cruzada contra las pandillas, agregó.



Para el economista Rafael Lemus, el bitcoin es una política "fallida", porque "no responde a una necesidad concreta de la población". Paradójicamente, según Acevedo, la escasa aceptación de la criptomoneda libró a los salvadoreños de sufrir pérdidas al desplomarse su cotización. "La salvación [ de la gente] ha estado en el fracaso" del bitcoin en el país, señaló.

"Millonarios dormidos"



La venta de los bonos en bitcoin "va a depender de la tasa de interés" que ofrezca el gobierno, porque mientras más alta sea "más atractiva será para quienes compren", declaró a la AFP el economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Que los bonos ayuden a levantar la primera ciudad bitcoin "podría tener un impacto positivo en el mundo cripto en general" y ser tomado en cuenta "al momento de prestar el dinero", apuntó también.



Pero Acevedo advirtió que los bonos saldrían al mercado en medio de un entorno "volátil". "Por lo menos todo este año no veo que se logre estimular una coyuntura propicia para emitir" deuda, dijo.



En tanto, Lemus sostuvo que la situación fiscal de El Salvador "es insostenible", con una deuda pública que equivale al 80 por ciento del PIB, por lo que "comprar bonos volcán es una apuesta especulativa (y) prácticamente tiene que encontrar millonarios dormidos".



Bukele destinó 107 millones de dólares a la compra de bitcoin de septiembre de 2021 a octubre de 2022. El pasado 17 de noviembre anunció que compraría un bitcoin por día, sin precisar por cuanto tiempo.



En línea con el mandatario, la embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, se mostró optimista de que "grandes compañías" comprarán los bonos. "Estuvimos en Europa hablando con los posibles compradores y creo que eso va a ser importante para los planes que tiene el presidente Bukele", dijo la diplomática al estatal Canal 10 salvadoreño.

