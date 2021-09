Bomberos de Brooklyn con el recuerdo todavía vivo del 11-S

En un cuartel de Brooklyn, solo uno de los bomberos que estaba activo el 11 de septiembre de 2001 sigue ejerciendo, pero el recuerdo de los 12 "hermanos" muertos entre los escombros del World Trade Center sigue vivo y fue evocado este sábado con emoción.



"Nunca los olvidaremos": en el frontón de piedra tallada de esta compañía llamada "Escuadrón 1", en el bonito distrito de Park Slope de Nueva York, los nombres de los 12 desaparecidos están inscritos a la vista de los transeúntes.

Alrededor de la bandera nacional, colegas jubilados y familiares se reunieron el sábado, como cada 11 de septiembre, para un momento íntimo.



"Soy el último de los que trabajamos con ellos. Esta mañana, el sufrimiento volvía, pero también estoy feliz de ver a familiares, de ver cómo están", dice Paul Stallone, de 54 años, antes del minuto de silencio de las 08H46 (12H46 GMT), hora precisa en la que la Torre Norte fue atacada por el primer avión secuestrado por yihadistas de Al Qaida.

"Cuando las torres fueron atacadas, estaba en casa y volví al cuartel. Eso me salvó la vida porque cuando llegué a la ciudad las torres se habían caído FACEBOOK

TWITTER

Desde hace dos décadas, Stallone, que llegó "el 12 de septiembre de 1976" a Brooklyn con su familia desde el sur de Italia, vive con "la culpa del sobreviviente".



Si su nombre no figura entre los fallecidos es porque había "terminado (su) turno la noche anterior".

"No podemos superarlo"

"Cuando las torres fueron atacadas, estaba en casa y volví al cuartel. Eso me salvó la vida porque cuando llegué a la ciudad las torres se habían caído. Los chicos que tomaron su turno esa noche o esa mañana nunca regresaron a casa", dice Stallone.



Entre sus 12 "hermanos" estaba Stephen Siller, de 34 años y padre de cinco hijos, que acababa de terminar su servicio cuando el primer avión chocó contra el World Trade Center.



Con su equipo a cuestas, atravesó a pie un túnel que conecta Brooklyn con Manhattan para participar en el rescate, pero nunca volvió con vida.



Frank Siller, su hermano, tomó ese mismo túnel el sábado para completar un recorrido de más de 800 km iniciado este verano boreal en Washington con el fin de recaudar fondos para su asociación de ayuda a las familias, "Tunnel 2 Towers".



"Extraño mucho a mi hermano. Se aprende a vivir con eso, pero no puedes superarlo", dice.

343 bomberos muertos

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 343 de los muchos bomberos movilizados fallecieron, pertenecientes a 78 compañías.



En el "Escuadrón 1", tras la ceremonia y la misa en una iglesia barrial, hubo un momento para el reencuentro entre las familias.



Theresa Johnson, prima de Matthew Garvey, desaparecido a los 37 años, todavía siente "ansiedad".



Dos décadas después, "sigue habiendo atentados terroristas en Afganistán (...) Tengo la impresión de que nunca lo superaré", añade esta mujer de 50 años bajo el mismo cielo azul de la mañana del martes 11 de septiembre de 2001.



Frank Siller no quiere hablar sobre la retirada estadounidense de Afganistán. Quiere que los que murieron "sean recordados".



"No es tan fuerte para los que aún no vivían, porque no vieron caer las torres. Pero Estados Unidos nunca se ha olvidado de Pearl Harbor. Y nunca olvidará el 11 de septiembre".





ANDRÉA BAMBINO

AFP - NUEVA YORK