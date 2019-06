Bolsonaro apeló fallo que declaró inimputable a quien lo atacó

Un juez federal de Brasil determinó este viernes la absolución penal y la internación psiquiátrica, por considerarlo inimputable, del hombre que hace nueve meses apuñaló al actual presidente Jair Bolsonaro, quien anunció que recurrirá el fallo.

Adélio Bispo de Oliveira, de 41 años, padece de trastorno delirante, según los laudos médicos avalados por el juez Bruno Savino, que ordenó su internación por tiempo indeterminado en la unidad psiquiátrica de la prisión de máxima seguridad donde se encuentra detenido.



"Además de tener condiciones para prestarle el necesario tratamiento psiquiátrico, [la prisión federal] también minimiza el riesgo de fuga", informó en un comunicado la Justicia Federal de Minas Gerais, que lo considera un individuo "peligroso". Bispo de Oliveira declaró durante un interrogatorio "su intención de volver a atentar contra el actual presidente de la República y también contra el expresidente Michel Temer", añadió el juzgado.

Bolsonaro afirmó que recurrirá legalmente la decisión. El primer mandatario fue apuñalado en el abdomen el 6 de septiembre de 2018 durante un mitin electoral en Juiz de Fora (Minas Gerais, sureste). Bispo de Oliveira, identificado como un exmilitante del partido de izquierda PSOL, fue detenido en el acto y declaró haber actuado solo, por motivos político-religiosos.



Pero varios laudos psiquiátricos concluyeron que padece trastorno delirante persistente -un tipo de psicosis- y por lo tanto, según la ley brasileña, no podría ser considerado culpable de cometer un atentado por "disconformidad política", como le acusa la fiscalía.



Bolsonaro, sin embargo, dice estar convencido de que su atacante no actuó solo y afirmó este viernes que declararlo inimputable es un "circo" para evitar llegar hasta quien dio la orden de apuñalarlo. "Intentaron asesinarme. Tengo la convicción de quién fue, pero no puedo decirlo, no quiero prejuzgar a nadie. Estoy tomando disposiciones jurídicas. Voy a apelar", dijo a periodistas en Brasilia poco antes de embarcar rumbo a Sao Paulo para asistir a la inauguración de la Copa América-2019.



Tras recibir la puñalada, Bolsonaro, de 64 años, fue sometido a una cirugía de reconstrucción intestinal y debió cargar durante varios meses -inclusive durante la toma de mando- una bolsa de colostomía. El 38º presidente de Brasil fue electo en octubre de 2018 con el 55% de los votos válidos en la segunda vuelta frente al izquierdista Fernando Haddad.

