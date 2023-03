En un discurso emitido desde la Asamblea Nacional en Minks, capital de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, presidente de ese país, se refirió a la situación actual que se vive por la guerra entre Rusia y Ucrania.



El mandatario, que representa uno de los aliados de Vladimir Putin en Europa, acusó a Estados Unidos de su responsabilidad en la guerra y dijo que es necesario entablar una mesa de negociaciones sin condiciones previas.

Según Lukashenko, la situación en ese territorio es preocupante y de hecho, pronostica que el combate puede terminar en incendios nucleares y millones de muertos a causa de la guerra iniciada en febrero de 2022.



La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado más de medio millón de muertos y hace que los aliados del Kremlin ya comiencen a lanzar alertas pidiendo el cese al fuego entre ambos países.

La batalla de Bajmut es una de las más duras y largas de la guerra en Ucrania a la fecha. Foto: AFP

Desde Bielorrusia, piden negociaciones que no sean establecidas con condiciones previas y que por el contrario, se dé un cese de hostilidades.



"Me atrevo a proponer un cese de hostilidades, un alto el fuego sin derecho al movimiento de tropas", comentó Lukashenko.



Por otro lado, el mandatario culpa a Estados Unidos por su participación en el envío de armamento a Ucrania, generando en Rusia el impulso de crear una industria más sólida en la fabricación de armas.



Además, dice que Polonia está recibiendo ayuda de occidente para invadir Bielorrusia. Sin embargo, el mandatario no entregó pruebas de dicha afirmación.



Por su parte, el Kremlin respondió a la propuesta y dijo que la operación militar continuará en territorio ucraniano hasta que se consigan los objetivos establecidos en Moscú.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

