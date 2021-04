Las claves del primer gran discurso de Biden ante la nación

El presidente Joe Biden presentará esta noche ante la nación no solo un balance de lo que han sido estos primeros 100 días en la Casa Blanca, que se cumplen el jueves, sino el derrotero por donde piensa llevar al país de aquí en adelante.



A grandes rasgos, el discurso del mandatario, primero que pronuncia ante una sesión conjunta del Congreso, tendrá cuatro ejes fundamentales: dos inmediatos y dos de cara al futuro.



El primero es su evaluación de la lucha contra el coronavirus y la recuperación económica del país donde destacará el paquete de asistencia que aprobó el legislativo hace dos meses por US $1.9 millones de dólares y que ha permitido estabilizar ciertos sectores de la economía.



Sobre todo su componente de ayuda directa a millones de familias a través de cheques federales que promedian los US $4.000 dólares o unos 15 millones de pesos y que ya es considerado como el primer triunfo de su administración a pesar de no haber contando con el respaldo de los republicanos.



De paso, y ese será el segundo aspecto más relevante de su intervención, el mandatario presentará las cuentas actualizadas del programa de vacunación contra el Covid, uno los objetivos centrales de su gobierno.



A la fecha, se han aplicado más de 232 millones de dosis de vacunas y ya 100 millones de estadounidenses o casi el 30 por ciento del país está plenamente inmunizado.



Si bien el presidente hablará sobre una luz al final del túnel, de acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, será enfático en que para derrotar al virus muchas más personas deben vacunarse pues la inmunidad de rebaño solo se adquiere cuando al menos un 70 u 80 por ciento de la población ha sido inoculada y-o ha contraído la enfermedad.



Y existe preocupación pues un importante sector de la población, especialmente republicanos, no quieren vacunarse. Lo cual se nota en la fuerte caída de la demanda que se vienen registrando en las últimas semanas.



El tono de Biden, pese a ello, será a lo positivo recordando cómo las personas que ya se han aplicado las dos dosis de la vacuna están recuperando cierta normalidad en sus vidas tras más de un año de encierros y cuarentena.



Esta semana el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) actualizó sus guías sobre el uso de máscaras indicando que los plenamente inmunizados ya no requieren el uso de máscaras en espacios exteriores siempre y cuando puedan mantener el distanciamiento social.



El tercer elemento en la intervención del presidente estará enfocado en empujar su plan de infraestructura, otro gigantesco paquete económico que hace su curso en el Congreso, y que prevé inversiones por más de US$ 2.3 billones de dólares en carreteras, puentes, puertos, aeropuertos al igual que fondos para hacer la transición hacia fuentes de energía renovable.



Este último, otro de los aspectos destacados de su joven gestión y que tomó forma la semana pasada durante la cumbre sobre cambio climático que organizó con otros 40 líderes mundiales para confirmar el reintegró de Estados Unidos al acuerdo de París del 2015 y comprometerse a una reducción del 52 por ciento en emisión de gases carbónicos antes del año 2030.

El cuarto vértice en el discurso de Biden será la promoción y venta de una nueva estrategia anunciada esta misma semana y que bautizó El Plan para las Familias Estadounidense, que costaría otros US $1.8 billones de dólares.



El nuevo plan dirige una enorme cantidad de recursos a la educación primaria, secundaria y universitaria al igual que en el cuidado infantil temprano.



Según Biden, invertir en el cuidado de los niños y la educación es el futuro del país.



Ambos planes, tanto el de infraestructura como el de educación, son inciertos pues los republicanos se oponen a este nuevo gasto y porque se traduciría en un aumento de impuestos.



La administración ha dicho, no obstante, que se financiarían elevando la tributación de los más ricos, sin afectar a la clase media.



La crisis migratoria que se vive en la frontera con México, al igual que las tenas relaciones con Rusia, China e Irán, también harán parte de su intervención de este martes.



Biden llega al discurso, y a sus primeros 100 días con una nivel de aprobación promedio de 54.5 por ciento.

El plan de Joe Biden contempla una modernización de la infrestructura de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO



Un nivel bajo si se compara con otros presidentes como Barack Obama que para este mismo momento de su presidencia obtenía el 60 por ciento pero alto si contrasta con el de Donald Trump, que amasaba solo un 44 de apoyo tres meses después de llegar a la Casa Blanca.



En términos generales, y de acuerdo con un sondeo publicado este martes, una gran mayoría de los estadounidenses aprueban su gestión frente a la pandemia (el 66 por ciento) y más de la mitad el manejo que le ha dado a la economía y los temas internacionales.



Pero la misma muestra revela cómo los estadounidenses siguen mortalmente divididos tras el explosivo proceso electoral del año pasado: solo un 7 por ciento de los republicanos aprueba su gestión mientras que el 93 por ciento de los demócratas le da buenas marcas.



Es decir, una diferencia de 86 puntos entre ambos partidos. Para ponerlo en contexto, la diferencia entre unos y otros era de 76 puntos para Trump en abril del 2017, 62 con Obama en ese mismo mes del 2019 y otros 62 en el caso de George W. Bush en el 2001.



En otras palabras, la polarización sigue siendo extrema y eso garantiza que muy pocos republicanos en el Congreso terminarán respaldando la agenda de Biden.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

