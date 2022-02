Como lo había anticipado durante semanas, el presidente Joe Biden anunció este jueves un ¨devastador¨ paquete de sanciones económicas y comerciales para castigar a Rusia por la invasión a Ucrania que fueron catalogadas por el Departamento de Tesoro de históricas y sin precedentes.



Paralelamente, el mandatario estadounidense ordenó el despliegue de miles de soldados a Europa, al igual que aviones de combate y otros recursos que se usarán en la defensa de países miembros de la OTAN si llegara a ser necesario.



Lea más: Kiev, una capital asediada que teme una caída inminente

Pocas horas después de comenzar el asalto ruso en la ex república soviética, Biden se dirigió a los estadounidenses por segunda vez en lo que va de esta semana para denunciar las acciones del presidente Vladimir Putin y explicar al país las nuevas medidas y los riesgos que se corren.



¨Putin es el agresor. Putin escogió esta guerra. Y ahora él y su país pagarán las consecuencias. Esta agresión debe ser respondida por que sino lo hacemos luego será peor. EE.UU. se enfrenta a los matones, defiende la libertad. Eso es lo que somos¨, dijo el mandatario tras advertir que las relaciones entre Washington y Moscú estaban ¨completamente rotas¨.



Acciones y frases que dejaron claro la gravedad del momento que vive el mundo y la incertidumbre que reina por lo que pueda suceder.



De acuerdo con Biden y el departamento del Tesoro, las nuevas sanciones incluyen un bloqueó total de la banca rusa al igual que el 80 por ciento de todos sus activos y otras 90 instituciones financieras subsidiarias alrededor del mundo.



Así mismo, se prohibió la exportación de ciertos tipos de tecnología, que son claves para la industria aeroespacial y de comunicaciones, fueron sancionados decenas de millonarios rusos y su familias, cuyas cuentas fueron congeladas.



Parte del castigo también fue dirigido hacia individuos en Bielorrusia por haber respaldado el ataque ruso contra Kiev.



El propio Biden reconoció que las sanciones no frenará el avance ruso y que tomarán tiempo en surtir efecto. ¨Pero él sabe lo que se viene¨, dijo el mandatario.



También advirtió a los estadounidenses que si bien las medida habían sido diseñadas para limitar un impacto doméstico, tendrán consecuencias para la economía estadounidense. Especialmente en los costos de la gasolina, que ya de por si estaban altos y que seguirán aumentando en los próximos días y semanas.



Pero un impacto, decía el editorial del Washington Post, absolutamente necesario en aras de frenar un mal mayor.



¨EE.UU. no tiene un tratado de mutua defensa con Ucrania y por lo tanto no está obligado a defenderla. Pero lo que está en juego es la paz y estabilidad de Europa, un continente con 740 millones de personas con las que compartimos un compromiso de vieja data sobre democracia, innumerables lazos familiares, y más de US $ 1 billón anuales del cual dependen millones de empleos¨, anotaba este diario.



De otra parte, el Pentágono anunció el envió de 7.000 hombres adicionales rumbo a Alemania que suman a otros 8.500 que ya habían sido desplegados. Y también aviones F-35 que custodiarán el espacio aéreo de Estonia, Lituania y Rumania en caso de que Putin quiera mirar más allá de la actual invasión ucraniana.



Y fue precisamente en este punto donde el presidente estadounidense mostró más contundencia.



“He dejado muy claro que Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con todo el poder de nuestro país. No puede quedar la menor duda de que EE.UU. y los aliados cumpliremos con nuestro compromiso del artículo 5, según el cual un ataque contra uno es un ataque contra todos¨, afirmó el mandatario.



En otras palabras amenazó a Rusia con una guerra abierta si llega a poner un pie en países miembros de la OTAN.

Y cuando se le preguntó si no temía que Rusia interpretara esto como un acto de hostilidad, Biden respondió que a Putin había que frenarlo ya.



¨Estoy convencido -dijo el presidente- que si no son movemos ahora se envalentonará¨.



Aclaró, eso sí, que las nuevas tropas no pondrán pie en Ucrania ni tienen la misión de defender a este país, que no es miembro de la alianza.



¨Nuestras tropas -sostuvo Biden- no se van a meter en el conflicto entre Rusia y Ucrania. No van a Europa a pelear esa guerra, pero si van a defender a nuestros aliados de la OTAN¨.



Sus palabras hicieron eco a las del Secretario General de la organización, Jens Stoltenberg, según el cual la OTAN está ahora ¨más unida y determinada que nunca tras este brutal ataque acto de guerra¨.



Muchos analistas, entre ellos Thomas Graham, del Council on Foreign Relations, y al ex secretaria de Estado Madeleine Albright creen, de hecho, que Putin cometió un grave error estratégico pues no solo unificó en su contra a una alianza que se veía diezmada sino que motivara el ingreso de muchos otros países que ya saben de lo que es capaz.



Aunque hubo algunas voces discordantes como la del expresidente Donald Trump, que volvió a aplaudir el arrojo de Putin, la invasión de Ucrania desató un raro momento de bipartidismo en Washington donde una mayoría de republicanos y demócratas hablaron con una sola voz para condenar los ataques.



¨Putin es un tipo muy malo, un autoritario que añora un imperio y debemos hacer todo lo posible para frenarlo. Hay que utilizar todos los recursos a nuestra disposición¨, dijo Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado poco después del anuncio de Biden.



Y lo mismo hicieron los ex presidentes Barack Obama y George W. Bush. Según Obama, todo estadounidense, independientemente de su partido, tiene que rodear a Biden en este momento de crisis.



Un sentimiento que podría fortalecer al presidente demócrata en momentos en que su popularidad está por el piso.



El mandatario tiene prevista este viernes una reunión con todos los líderes de países miembros de la OTAN (30 en total) para coordinar una estrategia de defensa colectiva contra Rusia.



SERGIO GÒMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

Siga Leyendo

-La economía global, en picada por la guerra entre Rusia y Ucrania

-Ucrania y Rusia: ¿hay peligro de una Tercera Guerra Mundial?