Obama confirma que militares de EE. UU. han visto y filmado ovnis

Barack Obama, recordado expresidente de Estados Unidos, fue invitado el pasado lunes, 17 de mayo, al programa de entretenimiento ‘The Late Show with James Corden’, en la cadena de televisión ‘CBS’.



Durante la entrevista se abordaron aspectos de su vida personal y, mediante el formato de comedia del programa, se logró que Obama compartiera algunas de las anécdotas que marcaron su periodo de gobierno.



En un momento de la entrevista uno de los integrantes del programa le formuló una pregunta relacionada con los avistamientos de ovnis. Indagó, además, en la presunta veracidad o falsedad de diversos metrajes capturados en tiempos recientes.



Obama, entonces, confirmó que los videos de ovnis capturados por militares de Estados Unidos en los últimos meses son reales, sin embargo, advirtió: “no sabemos qué son y no podemos explicar cómo se mueven”.



“Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”, afirmó.



“No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Por eso creo que la gente todavía se lo toma en serio, tratando de investigar y averiguar qué es eso”, dijo.

Dicho esto reveló también, con un toque de humor, que al llegar a la Casa Blanca preguntó con curiosidad si existían programas de investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre extraterrestres.



“Mira, la verdad es que cuando llegué al cargo pregunté: ‘¿Hay algún laboratorio en algún lugar donde guardemos las muestras alienígenas y las naves espaciales?’ Hicieron un poco de investigación… y la respuesta fue ‘no’”, bromeó.



