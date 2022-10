Imagine subirse a un avión, sentarse cómodamente en su puesto y al momento de ver por la ventana, observa que el ala está llena de parches de cinta adhesiva. Esto podría llegar a causar incertidumbre y probablemente inseguridad. O por lo menos eso fue lo que sintió el cantante de ópera australiano David Wakeham, cuando en su cuenta de Twitter, publicó una foto del ala de un Boeing 787-9 Dreamliner llena de cinta plateada.

La imagen rápidamente se volvió viral, siendo compartida incluso en otras redes como Facebook y Reddit. Esto hizo que la aeronave de la empresa Qantas, causara gran revuelo y desencadenara a su vez una avalancha de preguntas. ¿Por qué habían hecho eso? ¿Están ahorrando gastos? ¿Realmente es seguro viajar en un avión así?

Se viraliza una foto del ala de un avión recubierta con cinta adhesiva. Los usuarios están diciendo que, Qantas, quiere obtener beneficios económicos antes que ocuparse de la seguridad de los pasajeros. OMG... pic.twitter.com/nyBTqp9bYz — Chikistrakiz (@chikistrakiz) October 4, 2022

Especialmente porque la foto venía acompañada de un texto que decía: "Al elegir su aerolínea favorita, elija sabiamente. Ganancias de @Qantas antes que seguridad".



A pesar de que la aerolínea australiana no se pronunció al respecto, el portal en inglés CheckMate hizo una verificación de los hechos y dio respuestas a varias de estas preguntas.

Un problema sistemático



Según un informe de 2020 de la Administración Federal de Aviación (FAA) del Departamento de Transporte de EE. UU., los aviones Boeing 787-9 han sido identificados como "propensos a fallas en la adherencia de la pintura debido al daño de los rayos ultravioleta (UV)". Este es un problema a nivel mundial que ocurre con la mayoría de estos modelos.

Boeing es una de las compañías más importante de aviones a nivel mundial.

Básicamente la pintura suele descascararse, pero esto no significa que representa problemas de seguridad. Es más, según un portavoz de la compañía Boeing para el portal Simple Flying, esto representaría complicaciones cosméticas y no técnicas.



Esto, por otro lado, tampoco es algo extraño. De hecho, el modelo A350 de la compañía Airbus, también ha presentado estos problemas de descamación.



Además, la Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil de Australia (CASA) dijo que no se planteaba ningún riesgo para los pasajeros cuando se realizaban reparaciones con cinta en las aeronaves.

¿Os atreveríais a montar en un avión con el ala así? 😅😅 Aunque no lo parezca, el uso de cinta adhesiva es un procedimiento normal y corriente. ✈️ pic.twitter.com/MxrRev9wuW — TMAS Aviación - Divulgación Aeronáutica ✈ (@actualidad_tma) September 30, 2022

Es por eso el porqué de la cinta adhesiva en los aviones, aunque se debe destacar que realmente tampoco es una cinta tradicional. La cinta de la fotografía se llama “cinta de velocidad” o “cinta de aluminio” y se utiliza como un método de reparación provisional en temas no estructurales. Es decir, que las piezas no se juntan o sostienen con el adhesivo, sino que suele usarse para temas de pintura o sellado aerodinámico.



Incluso está aprobada por la FAA y se utiliza en varias partes del mundo. Jetstar, la subsidiaria de la aerolínea Qantas también confirmó esto y reafirmó que no existe ningún riesgo.

