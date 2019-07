'Youtuber' chino muere en vivo al grabarse comiendo insectos venenosos

'Sun' era una especie de 'Youtuber' oriundo de China que falleció luego de realizar varios retos durante una transmisión en vivo el pasado 18 de julio. Él debía girar una ruleta y comer lo que se le indicara. Había, entre sustancias como alcohol y vinagre, insectos y lagartijas venenosas.

Luego de la transmisión su cuerpo fue hallado por su novia en el interior de su departamento en la ciudad de Hefei. Según el diario británico 'The Sun', cuando la policía ingresó al lugar la cámara estaba encendida y continuaba transmitiendo.

'Sun' era un bloguero reconocido de la plataforma 'DouYu' -la versión china de YouTube- quien, con más de 15 mil seguidores, realizó su última transmisión en vivo para jugar la ruleta: 'Sun' giró varias veces la rueda y consumió lo que le indicaba. Ingirió alcohol, vinagre, bebidas típicas y lagartijas e insectos venenosos.



Según el medio local 'Xinan Evening News', el video del deceso del hombre de 35 años fue retirado de inmediato de la plataforma.



Un reporte de la Radio Nacional de China indicó que las transmisiones en vivo se han convertido en las apuestas más populares entre internautas de ese país, teniendo alrededor de 435 millones de usuarios aficionados a esta modalidad de grabación.

Las muertes por el 'Challenge'

No es la primera vez que un challenge le cuesta la vida a un 'Youtuber'.





En 2017 Monalisa Pérez, de 20 años, asesinó a su novio al dispararle en el pecho para 'comprobar' que una enciclopedia podía detener una bala. Cosa que no sucedió.



En diciembre de 2017 Wu Yongning falleció luego de caer de un rascacielos en el que buscaba 'sostenerse' mientras grababa un video.



Artiom Boldyrev era un 'Youtuber' ruso que presuntamente falleció luego de grabarse mientras conducía una moto con los pies a más de 100 kilómetros por hora.



Un joven en Francia también falleció por una tendencia de internet. Si bien no era 'Youtuber' ni estaba grabando un video, al parecer se suicidó como uno de los retos propuestos en el 'Momo Challenge'.

