El yoga es una antigua práctica física, mental y espiritual originada en la India, que reúne un conjunto de técnicas que conducen al individuo al bienestar, trabajando cuerpo, mente, corazón y espíritu, como un todo.



A partir del 2015, las Naciones Unidas declararon el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga (DIY) y tiene como objetivo concientizar a las personas sobre los beneficios de esta práctica e invitar a la gente a adoptar estilos de vida más saludables.



Para celebrar esta fecha, la embajada de la India en Colombia, el Consejo Indio para las Relaciones Culturales en Nueva Delhi, Ministerio de Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha y Homeopatía – AYUSH – de la India, socios locales y academias de yoga, llevarán a cabo actividades gratuitas en 15 ciudades del país.



Todos los eventos estarán abiertos al público general e incluirán una sesión del Protocolo Común de Yoga. Para participar solo se requiere que los participantes lleven sus propias colchonetas de yoga y botellas de agua.



La embajada de la India precisó en un comunicado que es importante que los asistentes tengan en cuenta que personas de todas las edades pueden hacer parte de las actividades.



Calendario de actividades

Este es el calendario de actividades en 15 ciudades del país. Acá le contamos cuáles son las ciudades, la hora y el lugar donde se adelantarán los eventos en cada una.



- Bogotá - 16 de junio a las 6 p.m. en el Parque Bicentenario



- Barrancabermeja - 17 de junio a las 6 a.m. en Multiparque La Esperanza



- Palmira - 18 de junio a las 9 a.m. en el Bosque Municipal de Palmira



- Yopal - 19 de junio a las 8 a.m. en el Club Campestre El Alcaraván



- Popayán - 19 de junio a las 10 a.m. en el Parque Mosquera



- Bogotá - 19 de junio a las 8:50 a.m. en la Biblioteca Virgilio Barco



- Cajicá - 19 de junio a las 8:50 a.m. en la Plazoleta Instituto Municipal de Cultura y Turismo



- Cali - 20 de junio a las 7 p.m. en La Pérgola



- Cali - 21 de junio a las 3 p.m. en el Parque de Capri



- Cartagena - 21 de junio a las 4 p.m. en el Baluarte de Santa Catalina



- San Andrés - 21 de junio a las 6 a.m. en la cubierta de Ginny Bay



- Cartago - 23 de junio a las 7 p.m. en la Plazoleta Guadalupe



- Medellín - 23 de junio a las 10 a.m. en el Coliseo Menor de la Universidad Eafit



- Pereira - 23 de junio a las 8:30 a.m. en el Centro Comercial Pereira Plaza



- Pereira - 24 de junio a las 8:30 a.m. en el Centro Comercial Pereira Plaza



- Cali - 24 de junio a las 9 .am. en el Coliseo de la Universidad ICESI



- Neiva - 24 de junio a las 3 p.m. en el Centro Comercial San Juan



- Villa de Leyva - 24 de junio a las 9 a.m. en la Plaza Principal del municipio



- Pereira - 25 de junio a las a las 8:30 a.m. en el Centro Comercial Pereira Plaza



- Barranquilla - 25 de junio a las 8 a.m. en Plaza de la Paz



- Bogotá - 25 de junio a las 8 a.m. en el Parque de la 93

REDACCIÓN INTERNACIONAL