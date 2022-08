El magnate canadiense de origen chino Xiao Jianhua, desaparecido misteriosamente de un hotel en Hong Kong en 2017, fue condenado a 13 de años de prisión por fraude, anunció este viernes la justicia china.



Xiao era uno de los hombres más ricos de China en el momento de su detención, con una fortuna estimada en 6.000 millones de dólares. Su conglomerado, Tomorrow, era un auténtico emporio diversificado y con intereses en sectores como banca, construcción y seguros.



Hasta su desaparición, Xiao vivía en Hong Kong en un apartamento del hotel Four Seasons, considerado entonces un refugio para magnates chinos.



Ahora, el empresario fue condenado por "desvío de fondos públicos" y "uso ilegal de fondos", indicó en un comunicado el Tribunal número 1 de Shanghái, en el que fue procesado.



Igualmente se le impuso una multa de 6,5 millones de yuanes, unos 950.000 dólares.



A su vez, su conglomerado, Tomorrow, fue condenado a pagar una sanción de unos 55.000 millones de yuanes, es decir alrededor de 8.080 millones de dólares.



Xiao Jianhua, un magnate chino-canadiense fue condenado, en #China 🇨🇳 a 13 años de prisión y a pagar una multa record equivalente a más de 9 millones de dólares por por considerarlo culpable de captación ilegal de fondos, uso ilegal de fondos públicos y sobornos. pic.twitter.com/euQ6MMMGqt — Fernando José Kohutiak (@fjkohutiak) August 19, 2022

La historia de su desaparición

La desaparición de este empresario, considerado cercano a altos dirigentes comunistas chinos, causó un fuerte impacto en su momento en la ex colonia británica, dotada de un marco jurídico distinto del que rige en la China continental.



Según informaciones de prensa, el empresario fue capturado en enero de 2017 por agentes de Pekín, cuando los agentes de China continental no estaban autorizados a actuar en el territorio semiautónomo de Hong Kong.



El empresario pudo haber sido víctima de la campaña anticorrupción del presidente chino Xi Jinping, que según sus detractores le ha servido también para atacar a sus rivales políticos.



Más de un año y medio después, el empresario reapareció en una comparecencia ante los tribunales en Shanghái; fuentes citadas entonces por el diario hongkonés South China Morning Post aseguraron que se encontraba detenido en la cercana ciudad de Suzhou y que había perdido unos 20 kilos desde su desaparición.



#URGENTE Un tribunal de Shanghái condena al multimillonario chino-canadiense Xiao Jianhua, no visto en público desde 2017, a 13 años de cárcel y multa a su conglomerado con 8.100 millones de dólares por los delitos de manipulación del mercados de valores y futuros, y soborno. pic.twitter.com/fKXB3s1Kxc — InversorExperto.com (@InversorExperto) August 19, 2022

Las autoridades chinas guardaron silencio sobre el caso, hasta que el mes pasado la embajada de Canadá en Pekín confirmó la apertura del proceso, sin precisar los cargos que pesaban en su contra. En el juicio no se permitió la presencia de ningún diplomático canadiense.



"China no reconoce la doble nacionalidad", respondió este viernes un portavoz del ministerio chino de Exteriores, Wang Wenbin.



Por tanto, añadió el portavoz ante la prensa, Xiao Jianhua "no goza del derecho a la protección consular".



La captura del empresario en su momento hizo temer que otros habitantes de Hong Kong pudieran ser llevados a la fuerza a China continental, donde la justicia está en gran medida sometida al Partido Comunista Chino.



Esos temores impulsaron las masivas manifestaciones prodemocracia celebradas en Hong Kong en 2019.



Xiao ocupaba el puesto 32 de la lista Hurun de los hombres más ricos de China en 2016 y alcanzó un patrimonio financiero neto estimado en unos 6.000 millones de dólares.



Aunque era una figura de perfil bajo, se le atribuían conexiones con la élite política de China, incluidos familiares del presidente del país, Xi Jinping, al que, según informaciones surgidas en 2018, se habría dirigido en una misiva en la que pedía clemencia y una sentencia no excesivamente dura.

*Con información de AFP y EFE

