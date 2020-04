Wuhan celebró festival con ofrendas para las víctimas del coronavirus

El pasado sábado 4 de abril, los ciudadanos chinos permanecieron por un minuto en silencio en homenaje a las más de 3.300 víctimas que deja la pandemia del coronavirus en este país, lugar de origen del virus.



Aunque el país ya no está en cuarentena, aún se mantienen ciertas medidas estrictas para evitar que los ciudadanos vuelvan a contagiarse de este virus, entre esas, los habitantes aún salen con tapabocas a las calles.

A las 10:00 p.m. de ese día, la comunidad se ubicó en los andenes y calles a hacer un minuto de silencio. Los carros, trenes y buses que pasaban mientras las personas oraban, apretaban sus bocinas para unirse al momento. Las alarmas distribuidas en toda la ciudad sonaron mientras se realizó el homenaje.



Durante el tributo, la comunidad permaneció unida junto a la bandera de China, que estaba a media asta. En diferentes oportunidades la comunidad gritó: "¡Vamos China!". Xi Jinping, presidente del país, también se unió al tributo y junto con otros dirigentes políticos se vistieron de negro para rendir tributo a estas víctimas, entre ellos, el doctor Li Wenliang, médico que descubrió y alertó acerca de la propagación del coronavirus.



La comunidad se unió en las calles para rendirle tributo a los difuntos del país. Foto: AFP

Este homenaje coincidió con el festival Qingming, que significa ‘Día de barrer las tumbas”, fecha en la que los chinos le rinden tributo cada año a los difuntos. El gobierno afirmó que ese día tendrían un duelo nacional por todas las victimas que cobró esta pandemia y por todas las que recuerdan año tras año.

También trascendió que algunos extranjeros han sufrido de racismo por parte de los chinos, ya que estos afirman que tienen miedo de que nuevamente se propague el virus en el país. "He venido para recordar a las víctimas, ha sido una cosa terrible esta epidemia. No me gusta que la gente muera de esto, todo el mundo tiene que cooperar con los demás para intentar pararlo", afirmó Fan Woning, a la agencia de noticias EFE, un joven chino que dice entender a sus compatriotas, pero no comparte lo que piensan y hacen.



Los ciudadanos no pudieron asistir a los cementerios del país debido a que aún permanecen cerrados para evitar que las personas se aglomeren y se genere un epicentro de propagación del virus.



"El virus está ahora bajo control y las personas guardan una distancia de seguridad. No pasa nada", afirmaron autoridades sanitarias del país.

Este mismo día se celebró el festival Qingming. Foto: EFE

Actualmente, los países que tienen más contagios mundialmente son: EE. UU, España, Italia, Alemania, Francia y sigue China. En el mundo, van más de 1,2 millones de personas contagiadas y han fallecido más de 70.000.



