Vuelve la violencia en una nueva jornada de protestas en Hong Kong

Hong Kong vivió ayer una de las jornadas más violentas y caóticas en cinco meses de movilización prodemocracia, con un manifestante herido por bala, un hombre a quien le prendieron fuego y la circulación paralizada en toda la ciudad.

Los manifestantes, que multiplicaron las acciones para bloquear los transportes en el inicio de la semana laboral, reaccionaron rápidamente al video publicado en Facebook en el que se ve a un policía disparando a quemarropa a uno de los suyos en el barrio Sai Wan Ho, en el noreste de la isla de Hong Kong.



Se erigieron barricadas en las carreteras en numerosos sectores de la megalópolis, mientras manifestantes radicales vandalizaron estaciones de metro y empresas a las que acusan de ser favorables al gobierno local o a Pekín.



Por otra parte, un hombre con el rostro cubierto roció a otro hombre con un líquido inflamable, antes de prenderle fuego en un ataque particularmente violento.



Las imágenes grabadas por testigos se difundieron rápidamente en las redes sociales.

La policía acusó a un manifestante de ser el responsable de este ataque, y a “alborotadores” de otros diversos actos de violencia, como el hecho de haber arrojado un cóctel molotov a un tren.



Reino Unido, antigua potencia colonial que devolvió Hong Kong a China en 1997, consideró “profundamente inquietante” la violencia registrada ayer, lunes. Y dijo estar “seriamente preocupado por la violencia actual y la escalada entre los manifestantes y la policía”, afirmó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Londres.



“Los manifestantes deben evitar la violencia, y la policía no debe responder de manera desproporcionada”, agregó en un breve comunicado.



“Obstinarse con este saqueo no hace más que agravar una situación en Hong Kong, donde todo el mundo sale perdiendo”, lamentó, por su parte, el portavoz de la Policía, John Tse, en una rueda de prensa.



La jefa del Ejecutivo local, afín a Pekín, Carrie Lam, aseguró durante una rueda de prensa que la violencia no conllevaría ninguna concesión del Gobierno.



La excolonia británica atraviesa desde hace cinco meses una grave crisis política, con manifestaciones casi diarias y cada vez más violentas.



Los manifestantes parecían conmocionados por el video publicado en Facebook en el que se ve a un policía abrir fuego contra un manifestante con el rostro tapado, en un cruce de Sai Wan Hon.



En las imágenes se ve a un oficial de policía tratando de controlar físicamente a una persona con una chaqueta blanca, en un cruce bloqueado por los manifestantes. Otro hombre enmascarado, vestido de negro, se acerca y el policía le dispara al cuerpo. El desconocido se desploma de inmediato, llevándose las manos al abdomen, e intenta levantarse antes de que la policía lo reprima contra el suelo.



Segundos más tarde, se oyen otros dos disparos y un policía inmoviliza en el suelo a otro manifestante vestido de negro.

AFP

HONG KONG