Papa visita Tailandia y Japón, con baja población católica

A primera hora de la mañana de este miércoles está previsto que llegue a Bangkok el avión en el que el papa Francisco se desplaza a Tailandia, primera etapa de esta cuarta gira asiática, que continuará con Japón.



Los ejes de la gira son el desarme nuclear, la defensa de la paz, el rechazo a la pena de muerte y la promoción del diálogo interreligioso, pues los fieles de la Iglesia de Roma son en ambos países una pequeña minoría de alrededor del 0,5 por ciento de la población.



“Los tailandeses están entusiasmados con la visita del Papa. Quieren verlo hasta los que no son católicos”, dice Ana Rosa Sivori, religiosa de las Hijas de María Auxiliadora (salesianas), que lleva 54 años en este país. Prima segunda de Jorge Mario Bergoglio, Sivori será la traductora del Papa durante los dos días y medio que durará su estancia en Tailandia, un país que no recibía a un pontífice desde el viaje de san Juan Pablo II en 1984.



Esta monja argentina dice: “Siempre lo consideré como un hermano y estoy muy contenta de que sea Papa, pero su elección la viví como una mayor responsabilidad de rezar por él a partir de ese momento más de lo que ya lo hacía. Su misión es muy grande y difícil. Vivo el hecho de que seamos primos más como una responsabilidad que como un privilegio”, explica a EL TIEMPO.

En Japón, el traductor del Papa será el jesuita Renzo de Luca, antiguo alumno suyo en Argentina, y Vatican News, el portal informativo oficial de la Santa Sede, destaca la expectación que hay entre la población de este país “no católico” por lo que el obispo de Roma vaya a decir “sobre la paz, la energía atómica y el desarme nuclear, temas que son muy cruciales” allí.



Entre los eventos en los que participará Francisco se destaca su visita a Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades devastadas por las bombas atómicas lanzadas por EE. UU. en 1945, como ya hizo Juan Pablo II en su viaje a Japón en 1981. También está previsto que se reúna con 10 víctimas de la catástrofe de Fukushima, que causó cerca de 18.000 muertos en 2011, y que se refiera a la pena de muerte, aún vigente.

En un significativo gesto simbólico, la Iglesia local ha invitado a una de las ceremonias oficiadas por el pontífice a un exprisionero de 86 años convertido al catolicismo que se pasó 48 años en el corredor de la muerte. En Japón, un país al que Bergoglio esperaba desplazarse como misionero cuando era joven, aunque no pudo hacerlo por una operación de pulmón, visitará además el monumento de los mártires cristianos crucificados a finales del siglo XVI.



Pese a la persecución, durante dos siglos se mantuvieron escondidas algunas comunidades cristianas que mantuvieron la fe aisladas y sin presencia de sacerdotes. Son los llamados Kakure Kirishitan, descubiertos dos siglos después por los misioneros jesuitas. Su increíble historia inspiró el libro 'Silencio', de Shusaku Endo, llevado al cine por el director Martin Scorsese.

El viaje cuenta con otro punto de interés: las posibles palabras que Francisco dedique a las protestas contra el régimen de Pekín que llevan meses produciéndose en Hong Kong. El Vaticano y China firmaron en septiembre de 2018 un histórico acuerdo para desatascar el nombramiento de obispos en el país asiático que ha sido muy criticado por el cardenal Joseph Zen, obispo emérito de la antigua colonia británica.



Para el cardenal Zen es un escándalo que la Santa Sede no se haya pronunciado hasta el momento sobre la situación de Hong Kong. “Es un silencio ensordecedor y una vergüenza que el Vaticano no haya hablado hasta ahora”, comentó en el diario italiano 'Corriere della Sera'. “El Santo Padre habla a todo el mundo, defiende la libertad y la justicia en todos los lugares. ¿Por qué no le ha gritado al Gobierno de Hong Kong y de China por lo que sucede aquí?”.



