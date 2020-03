Xi Jinping visita la ciudad de Wuhan, cuna del nuevo coronavirus

Las autoridades sanitarias de China informaron este martes de un nuevo mínimo de nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 en el mismo día en que el presidente de ese país asiático, Xi Jinping, se desplazó a la ciudad de Wuhan, epicentro del brote y en cuarentena desde enero.



(Lea también: Más del 70 % de los contagiados por coronavirus en China ya se curó).



Se trata de la primera visita del Jefe del Estado chino a la zona, a la que acudió, según la prensa estatal, "para inspeccionar el trabajo de prevención y control del nuevo coronavirus", cuya cifra de víctimas mortales alcanzó este martes los 3.136 en China.



(Le puede interesar: Irán libera a 70 mil presos para evitar propagación de coronavirus)

Protegido con una mascarilla, Xi se reunió con trabajadores sanitarios, realizó una teleconferencia con enfermos y visitó uno de los hospitales provisionales construidos en tiempo récord, el de Huoshenshan.



(Lea también: El drástico antes y después de sitios turísticos por el coronavirus).



"Xi dijo que, después del trabajar duro, la situación en (la provincia de) Hubei y

Wuhan ha arrojado cambios positivos con avances importantes, pero las tareas de prevención y control siguen siendo arduas", según la agencia estatal de noticias Xinhua.

De acuerdo con la agencia Xinhua, China ya desmontó 14 de los 16 hospitales provisionales para enfrentar la emergencia del coronavirus. Foto: AFP

Asimismo, las imágenes de la televisión estatal mostraron al mandatario charlando con algunos residentes de Wuhan, donde la Comisión Nacional de Sanidad ubicó todas y cada una de las 17 nuevas víctimas mortales registradas en su último parte (cerrado a fecha de la pasada medianoche hora local).



El desplazamiento de Xi para animar a sus compatriotas podría interpretarse como una señal de que el fin de la epidemia está más cerca, como asegura la prensa oficial, si bien es cierto que se produce después de varios días de reducción de los nuevos contagios, hasta los 19 de este martes.



Pero los buenos datos no deben hacer que se relaje la vigilancia contra el virus, dice el Gobierno, máxime cuando un estudio llevado a cabo por epidemiólogos del Gobierno chino sostiene que el coronavirus puede sobrevivir en el aire durante al menos 30 minutos y difundirse hasta a 4,5 metros de distancia.

Este lunes, algunos establecimientos comerciales reabrieron sus puertas en China. Foto: Efe

Es decir, más lejos de la "distancia de seguridad" recomendada por las autoridades sanitarias de todo el mundo, entre uno y dos metros. La investigación asegura que el virus puede "durar días" en superficies donde caigan gotas respiratorias infectadas, lo que aumenta el riesgo de contagio si una persona lo toca y luego se frota la cara.



El tiempo que el virus dura en la superficie depende de factores como la temperatura, según el estudio: por ejemplo, a alrededor de 37 grados centígrados puede sobrevivir de dos a tres días en materiales como vidrio, tela, metal, plástico o papel.



Mientras tanto, el coronavirus continúa provocando otras consecuencias no sanitarias. La Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicó hoy los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de China relativos a febrero, que situaron la inflación en el 5,2 por ciento interanual durante el pasado mes. Con esta cifra, el país asiático suma ya dos meses de subidas interanuales por encima del 5 por ciento debido a las interrupciones provocadas por la epidemia.



Sin embargo, la subida de febrero es algo menor que la registrada en enero, cuando la inflación se disparó con una subida del 5,4 por ciento interanual. Los datos publicados hoy por la ONE muestran que, al igual que en meses anteriores, los principales protagonistas del aumento del IPC fueron los alimentos, que subieron un 21,9 por ciento.



El funcionario de la ONE Zhao Maohong indicó que las "restricciones" a la movilidad del transporte y de las personas, así como el cierre de negocios (medidas todas ellas decretadas para evitar la propagación del virus), han afectado al suministro de alimentos, provocando una subida de los precios.



Pero el analista Julian Evans-Pritchard, de la consultora británica Capital Economics, cree que el brote también "ha provocado un debilitamiento de la demanda. La caída de los precios en el sector servicios es especialmente notable y evidencia una caída en el gasto de los hogares".



EFE