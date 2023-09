En Calcuta, ciudad capital del estado de Bengala Occidental, India, se reportó un posible caso de virus Nipah por primera vez. Un hombre que regresó de Kerala fue ingresado en el hospital de Calcuta con síntomas de Nipah.



Hasta el momento no se han hecho las pruebas necesarias para confirmar la infección, según confirman fuentes familiares del joven al medio India Today.



Hombre con síntomas de Nipah fuera de Kerala

El hombre, de cerca de 20 años, había estado trabajando como migrante los últimos meses en Kerala. Tras quejarse de fiebre alta, buscó atención médica en un hospital del distrito de Ernakulam en el estado Kerala. Sin embargo, fue dado de alta al poco tiempo.



Según funcionarios del departamento de salud de Calcuta, enfermó nuevamente al regresar a Bengala Occidental. "Él regresó al estado después de ser dado de alta del hospital, pero volvió a enfermar al cabo de un par de días. Primero lo llevaron al Colegio Médico y Hospital Nacional y luego al Hospital Beliaghata ID", explicó.



En Calcuta se toma seriamente la situación debido al reciente brote del virus Nipah en Kerala. Estado que, hasta ahora, ha notificado seis casos de infectados, de los cuales dos murieron y otros cuatro están bajo tratamiento.



En los últimos cuatro días no se no ha informado ninguna nueva infección. De igual forma, la ministra de Salud, Veena George, confirmó que docenas de muestras de personas sintomáticas de alto riesgo dieron negativo. Los resultados indican que la amenaza del virus ha disminuido en Kerala. El primer ministro, Pinarayi Vijayan dice que “no se puede descartar una segunda ola, pero es poco probable”:

Los médicos están vigilando de cerca el estado de salud de posible infectado para garantizar un diagnóstico oportuno y una atención médica adecuada.



El hombre, procedente del distrito de Bardhaman en Bengala Occidental, ingresó en el hospital con fiebre alta, náuseas e infección de garganta.



No olvidemos que los síntomas de este virus empiezan siendo leves y pueden aparecer dentro de las dos semanas siguientes a la exposición.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la infección suele comenzar con síntomas parecidos a una gripa, con fiebre y dolor de cabeza, normalmente acompañados de signos de enfermedad respiratoria como tos o dolor de garganta.



Sin embargo, la infección puede empeorar causando desorientación, convulsiones y encefalitis, inflación del cerebro que podría provocar un coma de 24 a 48 horas en los pacientes.

Según la OMSA, las diferentes endemias ocurridas por el virus Nipah se han dado por infección de los murciélagos frugívoros a diferentes animales Foto: iStock / AFP

Bengala occidental es uno de los 10 estados identificados en la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Virología del Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR-NIV), que confirma anticuerpos contra el virus entre la población de murciélagos frugívoros de la región.



Los otros lugares donde se encontró el anticuerpo son Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Goa, Maharashtra, Bihar, Assam, Meghalaya y un territorio de la Unión de Pondicherry.



Hasta ahora, solo Kerala había sufrido brotes del virus en humanos.

¿Cómo está la situación del virus en India?

El gobierno de Kerala ha identificado un total de 1.286 personas en la lista de contactos cercanos a los infectados. 276 de ellos pertenecen a la categoría de alto riesgo. 122 de ellos son familiares y allegados de los pacientes. 118 trabajadores de la salud están en la lista de contactos. 994 personas están bajo observación. Todos se encuentran bajo aislamiento.



En Kozhikode, distrito de Kerala con la mayor cantidad de infecciones registradas, se han implementado medidas estrictas, incluido el rastreo de contactos, protocolos de cuarentena y campañas de concientización pública, para frenar la progresión del brote.

El ministro principal de Kerala dijo en una conferencia de prensa ocurrida en la ciudad Thiruvananthapuram, que se han tomado precauciones para prevenir la propagación de Nipah en Kozhikode.



“Se evitó una situación más peligrosa porque se detectó a tiempo. Tan pronto como se notó la fiebre anormal, el gobierno intervino y coordinó las medidas preventivas”, dijo. También se han tomado acciones en los distritos vecinos de Kannur, Wayanad y Malappuram.



Una de las recientes estrategias fue la creación de un Comité Central de Nipah compuesto por 19 equipos.



“La sala de control de Nipah está instalada en la casa de huéspedes del gobierno en Kozhikode. Se abrió un call center y se vinculó con el servicio 'Disha' del Departamento de Salud”, agregó Vijayan.

¿Nueva vacuna contra el virus Nipah?

El Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) está considerando desarrollar una vacuna contra el virus Nipah como parte de un plan más amplio para desarrollar un conjunto de vacunas esenciales.



Rajiv Bahl, director general del ICMR dice que el trabajo no será fácil. “El trabajo requeriría buscar socios, quiénes puedan hacerlo y en qué plataforma, considerando que ahora hay varias plataformas disponibles que se utilizaron para vacunas contra Covid”, explicó.



Entre los desafíos también incluye la viabilidad comercial para la vacuna. Según explica, para el Nipah solo se necesitarían unas dosis limitadas ya que no habría muchos compradores. Al contrario, una vacuna para una enfermedad como el dengue, que tiene un gran mercado, no tendría los mismos problemas.



