Usuarios chinos de redes sociales están especulando que Estados Unidos podría ser la fuente de los contagios de viruela del mono, que ya se ha detectado en al menos una docena de países, incluidos el Reino Unido, España y Australia.



(Lea también: Viruela del mono: ¿qué tan contagiosa es la enfermedad?)



La infección viral ha destacado como tendencia en la popular red social Weibo durante los últimos tres días y un "hashtag" sobre que EE. UU. reportó dos casos sospechosos de la viruela del mono atrajo más de 51 millones de visitas hasta el lunes. Si bien los medios estatales chinos se han abstenido de acusar a EE. UU. de propagar intencionalmente la viruela del mono -acusación que hizo sobre el covid-19-, muchos usuarios de las redes sociales no se han contenido.

Un informe de 2021 sobre la planificación de preparación para bioseguridad presentado por Nuclear Threat Initiative, una organización no gubernamental de EE. UU., que incluía un escenario de una pandemia causada por la viruela del mono, fue sacado de contexto para sugerir que el Gobierno de EE. UU. sabía que se avecinaba el brote.



La "influencer" nacionalista Shu Chang, que tiene 6,41 millones de seguidores en Weibo, malinterpretó deliberadamente el informe y publicó que mostraba "un plan de EE. UU. para filtrar el virus de la viruela del mono, modificado con bioingeniería".

Facebook Twitter Linkedin

Griffith comentó que hacen falta más datos relacionados a la edad. Foto: iStock

La publicación recibió mas de 7.500 "me gusta" y sobre 660 comentarios, muchos de los que se manifestaban de acuerdo con ella. Uno señalaba que EE. UU. era "malvado más allá de la imaginación de la humanidad".



Las publicaciones que promueven esta teoría de la conspiración han recibido decenas de miles de "me gusta" en Weibo. El primo poco habitual y potencialmente mortal del virus de la viruela común tradicionalmente se limita a regiones de África, pero las autoridades de salud están preocupadas por su amplia propagación reciente en Europa, Norteamérica y otros lugares.



(Puede interesarle: Viruela del mono: estos son los países que han reportado casos)



No se han detectado casos en China. La desinformación en torno a la salud ha abundado en China y EE. UU. durante la pandemia de covid. Ambos países se habian enfrascado en una disputa sobre los orígenes del virus.



Pekín realizó acusaciones sin fundamento de que EE. UU. desarrolló el virus en una base militar, mientras que algunos medios de comunicación estadounidenses cuestionaron si el virus pudo haberse filtrado desde un centro de investigación en Wuhan, la ciudad donde se detecto originalmente el covid.





BLOOMBERG

Más noticias del mundo

- EE. UU. evalúa cómo incluir a Cuba y Venezuela en la Cumbre de las Américas



- Oposición venezolana aún no acuerda cómo realizar primarias



- Derrumbe de edificio al sur de Irán deja seis muertos y más de 20 heridos