Si en Latinoamérica llueve, al otro lado del globo no escampa. Esta vez, casi que en un sentido literal de la palabra, pues las fuertes lluvias y vientos en Asia han ocasionado diferentes problemas y accidentes, los cuales se han viralizado en varias redes sociales.



Uno de ellos ocurrió en China hace poco. En un video difundido en Twitter, se puede ver como varias personas se aferran al techo de un restaurante para que no se 'vaya volando'.



En el clip se puede ver como varias personas sujetan unos tubos plateados que sirven como soporte a la carpa negra que hace de techo en el establecimiento.



No obstante, su fuerza no fue suficiente, ya que una fuerte ráfaga de viento terminó levantando el techo del restaurante junto a los trabajadores que estaban aferrados a los tubos.



De acuerdo con diferentes medios locales, a pesar de que no hubo víctimas fatales, quienes fueron llevados por el viento sufrieron múltiples heridas al momento de la caída.

🇨🇳 | CHINA: Una poderosa ráfaga de viento golpeó Yichang en Hubei, centro de China, el domingo, levantando el techo de un restaurante junto a parte del personal que intentaba evitar que se fuera volando.🎥 @UltimaHoraNo pic.twitter.com/5FeFU70F7Y — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 13, 2023

Las fuertes tormentas en China

De acuerdo con la agencia china Xinhua, el país asiático emitió una alerta amarilla por las fuertes tormentas que están azotando a la región.



Estas, acompañadas de vendavales y granizadas, estarían afectando varias regiones del centro de China.

