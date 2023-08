Un influenciador español conocido como Repta en la red social de transmisiones en vivo Twitch, grabó un jocoso momento mientras estaba hablando en vivo en su canal. El clip le ha dado la vuelta al mundo y tiene cientos de miles de reproducciones en otras redes sociales como Twitter.

El creador de contenido, que se encontraba de viaje en Japón estaba en una especie de restaurante departiendo con una joven, sentado en una mesa que se encontraba ubicada frente a una piscina.

De repente, un japonés pasa por detrás de los dos jóvenes y se queda mirando la cámara cuando tropieza y desaparece abruptamente del encuadre. El creador de contenido rápidamente se da cuenta de que el hombre acaba de caerse, se voltea y lo graba. En el video se ve que está empapado y sale de la piscina riéndose. "Tengo que grabarlo, soy 'streamer'", asegura Repta.



Las demás personas que se encontraban en el lugar también murmuran y se ríen después de presenciar la escena. El influenciador se limita a carcajearse y a hacerle un gesto con la mano al hombre que acaba de caerse para verificar que se encuentra bien.



Si bien algunos usuarios de las redes sociales calificaron el acto de Repta como poco empático debido a que pudo tratarse de un accidente grave para el hombre que cayó en la piscina, además de que tomó imágenes de él sin su consentimiento, otros aseguraron que simplemente se trató de un momento divertido.

Esto se podría nominar a clip del año fácil pic.twitter.com/O8OaqDKo6o — Melero (@meeeelero) August 16, 2023

Luego, a través de su cuenta de Twitter, Repta se refirió al incidente. "Lo mejor es que le pregunto qué ha pasado, que si está bien y me dice que sí, que se ha despistado mirando mi streaming", comentó.



Varias personas aseguraron que se trata del "clip del año", pues fue grabado en el momento justo y se volvió viral en pocos minutos.



No obstante, las autoridades han señalado que es clave tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar accidentes en las piscinas, pues pueden ser espacios que pongan en riesgo la seguridad de las personas si no se usan adecuadamente.



El Ministerio de Salud de Colombia, por ejemplo, recomienda evitar el ingreso de niños menores de 12 años sin la compañía y supervisión de un adulto. Además, debe prohibirse la práctica de juegos violentos o carreras en el perímetro del estanque.



También es fundamental que los administradores de las piscinas les comuniquen a los ciudadanos la prohibición del consumo de alimentos, el horario de funcionamiento, la capacidad máxima de la piscina y otros protocolos de seguridad.



REDACCIÓN EL TIEMPO