Video: sorprenden a Presidente chino tosiendo y sospechan de covid-19

El pasado miércoles 14 de octubre, el presidente de China, Xi Jinping, dio un discurso en Shenzhen, ciudad ubicada en el suroccidente del país, que llenó las redes sociales de especulaciones con respecto a su salud.

En medio de la alocución, que fue transmitida en vivo por la emisora ​​estatal ‘Cctv 13’, el mandatario sufrió un ataque de tos. Además, su presentación estaba programada para las 10 de la mañana y fue retrasada hasta después de las 11, reportó 'Taiwan News'.



Otro detalle que notaron los internautas fue la parsimonia con la que se expresó el líder del régimen chino, ya que habló con un ritmo más pausado que en anteriores conversaciones. También, la notable distancia que había entre Xi y la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam.

De acuerdo con el medio taiwanés, aproximadamente 7 minutos antes de que finalizara el discurso, que tuvo una duración de 52 minutos, el mandatario empezó a detenerse para tomar agua y tosió en varias ocasiones.



Aunque los camarógrafos cortaban y mostraban a la audiencia cuando el presidente tosía, se escuchaban sus intentos por ocultar la tos en el micrófono y se le alcanzó a ver tapándose la boca en una ocasión.

El fragmento de la conferencia en el que más tosió fue mientras pronunciaba las palabras: “Defender, conscientemente, los intereses generales del partido y del país”.



En ese momento, tosió dos veces en un minuto. Mientras que ‘Taiwan News’ estima que Xi Jinping tosió al menos cuatro veces durante el discurso.



Sin embargo, el video completo todavía se puede ver en la página oficial de ‘Cctv Weibo’.

Una de las especulaciones más fuertes de redes fue que el mandatario se había contagiado de coronavirus, esto a raíz de los síntomas que mostró en la conferencia.



Además, ‘Apple Daily’ reportó que durante su gira por la provincia de Guangdong, que se llevó a cabo el 12 de octubre, el presidente no fue tan cercano a las personas en las calles como lo es normalmente.



Finalmente, está el hecho de que Carrie Lam había asistido, el 9 de octubre, a un concierto de la Orquesta Filarmónica de Hong Kong, evento en el que luego uno de los músicos dio positivo para la enfermedad. Este hecho explicaría por qué fue distanciada de Xi Jinping y de los demás panelistas.



El presidente chino aún no ha desmentido o confirmado las especulaciones sobre su salud, por lo que aún es un rumor que tenga coronavirus.



