Video desde adentro: piloto se salvó de morir tras falla en su avión

Wang Jiadong, un piloto de la Fuerza Aérea de China, iba a bordo de un avión tipo caza cuando chocó con varias aves luego del despegue.



En el aire, Jiadong realizó varias maniobras que le permitieron salir ileso del accidente. Los tensionantes momentos quedaron registrados en video.



Momentos de angustia

Durante los 37 segundos posteriores a la colisión, el piloto realizó 22 operaciones, según lo registró la caja negra de la aeronave militar. En las imágenes, se observa al piloto concentrado y calmado.



Y es que Jiadong tuvo que redireccionar el avión en varias oportunidades para no abandonar el caza en una zona habitada.



“Había varios edificios y un pequeño pueblo a mi izquierda. Encontré varios estanques en una zona. Desde el cielo se veían bastante pequeños, pero no tenía opción: me tocó en esa zona dejar caer el avión”, expresó Jiadong a medios chinos.



Con el lugar despejado para su aterrizaje, procedió a abandonar la nave.



La grabación muestra el momento exacto cuando el piloto sale disparado con su silla hacia arriba a toda velocidad. Jiadong explicó que en ese instante perdió la consciencia durante algunos segundos.



Vivan desde dentro cómo cae un avión tras chocar contra aves



Un piloto de la Fuerza Aérea de China mostró sus habilidades y salvó numerosas vidas después de que su avión chocara contra dos pájaros poco después de despegar. pic.twitter.com/E0R6sdZAlj — RT en Español (@ActualidadRT) December 20, 2020

“Debido a la presión de la eyección, la sangre del cerebro es bombeada de vuelta al corazón, lo que provoca una isquemia cerebral que causa que quedes inconsciente”, señaló.



La isquemia cerebral se produce cuando el flujo sanguíneo en el cerebro no es suficiente, lo que causa que las células nerviosas se queden sin oxígeno y nutrientes. Según el portal Medline Plus, que está a cargo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en algunos casos, este tipo de isquemia puede provocar la muerte.



“Tras la eyección, la presión se reduce durante la caída. La sangre vuelve al cerebro y se recupera la consciencia”, agregó el piloto.





Jiadong aterrizó en la esquina de un tejado y se fracturó un tobillo.



La Fuerza Aérea de China hizo una ceremonia especial para condecorar a Jiadong, quien ha pilotado 7 tipos de aeronaves durante su carrera. Además, acumula más de 2.100 horas de experiencia de vuelo.



En el evento le entregaron la Medalla de oro a piloto meritorio de la Fuerza Aérea.



Yao Lianpeng, uno de los comandantes, resaltó la valentía y el profesionalismo de Jiadong.



“El piloto realizó 22 maniobras sin errores en condiciones de baja altitud de vuelo, lo hizo en un tiempo de manejo corto y realizó cambios drásticos en el estado de la aeronave, lo que protegió la vida de las personas y su seguridad. Practicó la lealtad del piloto. Es muy valiente, con el buen carácter de un profesional de vuelo”, dijo Lianpeng al medio chino ‘Xinhuanet’.



