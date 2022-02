Medios de comunicación de todo el mundo han informado sobre lo peligroso que es viajar por las vías y carreteras de India. La seguridad vial parecer ser un concepto que los indios no comprenden, o aparentemente no les importar, dejando miles de víctimas al año.



De acuerdo con información del diario español 'El País', India suma el 12,5 por ciento del total de accidentes de tránsito en el mundo.

Uno de esos tantos casos casi deja una víctima durante el sábado pasado cerca de la estación de trenes de Acchalda, un pequeño pueblo ubicado en el estado de Uttar Pradesh, cuando un motociclista se salvó, por centímetros, de morir atropellado por una locomotora, de acuerdo con información de la agencia de medios 'Reuters'.

El impactante video

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el impactante momento en el que el joven intentó cruzar por las vías del tren con su moto, sin percatarse de que era imposible que lograra llegar al otro lado porque la locomotora avanzaba hacia él a toda velocidad.



Cuando notó que el tren ya estaba muy cerca de él, se abalanzó hacia atrás, escapando de las implacables ruedas de la locomotora, por tan solo unos pocos centímetros.

Claramente, la que no se salvó fue la moto, que quedó prácticamente en pedazos después de la embestida.



No queda claro si el hombre resultó herido, ya que al final del clip se le ve tocándose las áreas de la espalda y la cadera mientras se aleja caminando, visiblemente sobresaltado.



El video que se hizo viral en redes sociales como Twitter, en las que múltiples usuarios resaltaron la importancia de atender las leyes de tránsito; celebrando también que el hombre no hubiese pasado a ser un nombre más en la larga lista de personas fallecidas por la falta de seguridad vial en India.

