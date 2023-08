Fuertes tormentas obligaron a cerrar las escuelas el miércoles en la región saudí de

La Meca, el punto de encuentro más sagrado del Islam, por hallarse la Gran Mezquita, azotada por fuertes lluvias y vientos durante la noche, según testigos.

Mientras los peregrinos intentaban rodear la Kaaba, el cubo negro gigante al que todos los musulmanes rezan, un relámpago cayó encima del icónico hotel Fairmont Makkah Clock Royal Tower, el martes por la noche.



La tormenta trajo consigo vientos huracanados de más de 80 kilómetros por hora, dijo a AFP Hussein al-Qahtani, portavoz del Centro Nacional de Meteorología.



Las condiciones eran similares a las de una tormenta de 2015 que derribó una grúa en

la Gran Mezquita, matando a más de 100 personas e hiriendo a otras cientas, dijo Qahtani.



No se registraron víctimas en la tormenta del martes. Abu Mayyada, residente en

La Meca, comentó que había salido a comprar cigarrillos y gasolina cuando "perdí el control del vehículo.



No podía ver nada, así que empecé a escuchar el Corán en la radio. No entendía lo que estaba pasando". Las autoridades regionales de La Meca comunicaron en la red social X que las escuelas cerrarán en varias partes de la ciudad. Las clases se darán por plataformas educativas digitales, "para la seguridad de todos".



