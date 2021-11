Indignante: zoológico obliga a mono bebé a fumar para campaña de salud

El zoológico Hengshui, ubicado en China, publicó en sus redes sociales un video que molestó a más de un internauta por el maltrato que sufre un mono bebé.



El video muestra a un primate, llamado Banjin, que es obligado a fumar por uno de sus cuidadores.

Como era de esperarse, los internautas no hicieron esperar sus opiniones.



Al parecer, una ola de comentarios rechazando la situación obligó a la institución a eliminar el contenido que fue catalogado como cruel.



(Le puede interesar: Murió el caballo que era transportado en pésimas condiciones en un camión).

¿Qué pasa en el video?

Según muestran las imágenes, el animal se encontraba en su recinto y estaba fumando un cigarrillo.



Vale destacar que el primate se veía demasiado joven. Es más, varios expertos señalaron que se trataba de una cría.



Luego, “una mujer fuera de la pantalla le quitó el cigarrillo y regañó al animal, diciéndole que fumar es dañino”, informó el diario ‘The Daily Mail’.



(Siga leyendo: Así avanza Plan Integral de Sustitución de ‘carros de mula’ en Barranquilla).



Sin embargo, el video no terminó ahí. Minutos después se ve cómo el animal se frota los ojos y pierde el equilibrio cayendo de espalda.

#China El zoológico de Hengshui ha sido señalado por animalistas después de colgar en sus redes un vídeo donde obligan a un bebé mono a fumar, excusados en una extraña 'campaña de salud

pública' para desincentivar el uso del cigarrillo. (Hilo) pic.twitter.com/84BeIkryU2 — Conexión Animal (@RCAnimal) November 6, 2021

¿Una campaña o un acto de crueldad?

Según los cuidadores, la intención del video era realizar una campaña para llamar la atención sobre los daños que causan los vicios.



Claramente, el acto fue reprochado por internautas y defensores de los animales.



Varios de ellos no toleraron que usaran al primate para la supuesta campaña y menos que fuera expuesto a las consecuencias de un cigarrillo.



(Lea también: En video: dramático rescate de caballo en alcantarilla de Barranquilla).



Según la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU, “los científicos están investigando los efectos del humo del tabaco en las mascotas, pero la cantidad de información disponible es pequeña en comparación con la cantidad disponible sobre los efectos del tabaquismo en las personas”.



Sin embargo, algunas de las enfermedades confirmadas que pueden desarrollar los animales expuestos son: neumonía, problemas oculares, enfermedades cardíacas y cáncer.



Las directivas del zoológico no se han pronunciado ante el incidente, pero los cuidadores informaron que los animales del recinto no suelen fumar.

Más noticias

Una perrita fue agredida sexualmente y grabada por un hombre en Valledupar

Crean plataforma para denunciar maltrato animal en línea

Hallan los cadáveres de tres escaladores franceses desaparecidos en Nepal

Japón registra cero muertes por covid-19 por primera vez en quince meses

Tokio: atacante vestido de 'Joker' buscaba ser condenado a pena de muerte

Tendencias EL TIEMPO