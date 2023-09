Daniel Sancho está a la espera de condena en Tailandia. El joven cocinero español, asesino confeso del médico colombiano Edwin Arrieta, podría recibir en los próximos meses una dura pena por los hechos que han desatado una ola de indignación entre distintos ciudadanos del mundo.

En el caso de Sancho, durante las últimas horas, cobraron eco las revelaciones que Darlin Arrieta, hermana de Edwin, entregó en su primera entrevista con la televisión española. La mujer, entre otras cosas, compartió el mensaje que el actor español Rodolfo Sancho, padre de Daniel, le hizo llegar apenas unas horas después de ocurrir el crimen.



"Es obvio, (Daniel Sancho) tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho", le dijo Rodolfo Sancho a Darlin Arrieta en la misiva inédita.



Y este domingo, la cadena española 'La Sexta' hizo énfasis en un hecho que algunos cercanos al caso no se esperaban: el derrumbe de Daniel Sancho.



Video: Daniel Sancho se derrumbó

Daniel Sancho, en visita al lugar del crimen. Foto: Capturas de 'Y ahora Sonsoles'.

Esta semana, fue noticia el regreso de Daniel Sancho al lugar en el que habría asesinado a Edwin Arrieta, para reconstruir lo ocurrido.

"Puse el agua caliente a tope, para que la sangre no se coagulara y se pegara", dice el confeso asesino en inglés, a la traductora que lo acompaña, según se ve en el video del momento.



A su alrededor, varios agentes de la Policía de Tailandia toman nota, ayudan a la recreación y escuchan el relato.



Según se ve en el video, Sancho, de manera cínica, le muestra a la Policía cómo arrastró el cuerpo de Arrieta hacia la regadera, lugar en el que abrió la llave del agua caliente para luego dejar el cuerpo en el suelo, traer varias bolsas de basura y, posteriormente, una sierra y un machete.



"Traje la sierra y un machete. Los cogí, los traje para acá (el baño), y luego giré el cuerpo", especifica, mientras uno de los policías sigue sus instrucciones.



Tras esto, Sancho dice que lo había puesto boca abajo y, con un cuchillo, comenzó a cortar sus extremidades.



"Estaba allí y empecé a meterlo en bolsas, pero en bolsas negras. No miraba lo que metía en cada bolsa. El dinero de Edwin estaba en su mochila", relata Sancho.



Luego, cuando le preguntan por si llegó a meter los restos en la nevera, Sancho se derrumba.



En el video del momento se alcanza a percibir que le piden respirar un poco.



"Vamos a dejarlo descansar, no lo presionemos...", dice uno de los agentes presentes al ver el desplome del asesino confeso.



Paso seguido, Sancho pierde la calma y deja el lugar.



Las fotos que pocos conocían de Daniel Sancho y Edwin Arrieta



Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Instagram: @danisanchobanus / Instagram: @dredwinarrietacirujanoplastico

Desde el principio se ha dicho que Edwin Arrieta y Daniel Sancho se conocieron por Instagram durante 2022. El acercamiento fue tal que Arrieta viajó en varias ocasiones a España y fue visto departiendo con el hijo de los reconocidos actores españoles Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.



Una imagen, revelada por el programa español Mañaneros, del canal TVE, los muestra sonrientes en un bar de una playa de Marbella (España). Según la filtración, es la primera foto "en la que se ven juntos y en solitario". El médico se la compartió a sus amigos en Montería, Colombia.



En otra ocasión, Zamira, una amiga de Arrieta, los había visto cenando en España, previo al atroz crimen. El médico subió una imagen a su cuenta de Instagram en la que aparecía con varios amigos, entre ellos el confeso homicida.



Zamira le escribió un mensaje a Arrieta y él a los pocos segundos le hizo una videollamada para presentarles a las personas con las que estaba. Casualmente, la mujer es chef al igual que Sancho, por lo cual ese fue un motivo para que cruzaran más palabras. Incluso, el joven español le prometió que cuando ella viajara a España iba a cocinarle.



"A mí me parece mentira que tuve una conversación con él. En ningún momento podría pasarme por la cabeza que esa persona vaya a hacer eso", dijo la mujer para el canal digital 'Triun Arts'.

El pedido de la Policía de Tailandia

