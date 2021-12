China informó este lunes que detectó su primer contagio de la variante ómicron del coronavirus en la ciudad de Tianjin, en el norte del país, recoge la cadena estatal CGTN. Según la televisión, se trata de un contagio importado del exterior.



(Lea aquí: Se confirma la primera muerte por la variante ómicron en Reino Unido)



A finales de noviembre, expertos del gigante asiático reconocieron que existía una "alta probabilidad" de que ómicron, la nueva variante del Sars-CoV-2, llegase a China, aunque mostraron su confianza en las estrictas estrategias de prevención del país para evitar su transmisión.

Según la televisión estatal aún no han trascendido detalles sobre la nacionalidad o el historial de viajes del contagiado, un paciente asintomático que hacía cuarentena tras su llegada al país asiático.



La cadena agrega, citando a autoridades locales, que los test de ácido nucleico mostraron la existencia de la variante ómicron en el contagiado el pasado 9 de diciembre, algo que confirmó posteriormente el Centro chino para el Control y Prevención de Enfermedades.



El diario Global Times agrega que la persona está ahora aislada en un hospital de la ciudad, que se encuentra a 111 kilómetros de la capital, Pekín.



Dos de los primeros casos de la nueva variante se localizaron a finales de noviembre en Hong Kong, en dos hombres que guardaban cuarentena en uno de los hoteles del aeropuerto de la antigua colonia británica.



La detección se produjo cuando Hong Kong se prepara para reabrir su frontera con la China continental, para lo que todavía no se había anunciado una fecha oficial.



(Le puede interesar: La variante ómicron ya está en casi 60 países, según la OMS)



China, que mantiene vigente una política de tolerancia cero contra el coronavirus, aplica, desde marzo de 2020, estrictos controles fronterizos que incluyen el veto a los no residentes y una cuarentena obligatoria de al menos 14 días en un hotel costeado por el viajero, aunque no ha podido evitar que se produzcan pequeños rebrotes de forma periódica.



El último de ellos se ha localizado en la provincia de Zhejiang (este), que este mismo lunes notificó 74 nuevos contagios por transmisión local.



El número total de contagiados activos en la China continental asciende ahora a 1.381, según las últimas estadísticas oficiales, 27 de los cuales se encuentran graves. El país suma desde el inicio de la pandemia 99.780 casos positivos y 4.636 muertes por el coronavirus Sars-CoV-2.



EFE

Más noticias