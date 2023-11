Un terremoto de magnitud 5,8 agita el norte de Japón y deja al menos dos heridos

Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala abierta de Richter se produjo este lunes en el norte de Japón sin desatar alerta de tsunami ni dejar daños reseñables, aunque al menos dos personas resultaron heridas de levedad en relación al temblor.



El seísmo se produjo a las 6.01 hora local de hoy (21.01 GMT del domingo) con epicentro a 50 kilómetros de profundidad en aguas del océano Pacífico frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, sin desatar alerta de tsunami, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El terremoto alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y daños potenciales, y el nivel 3 en varias zonas del norte de Aomori y la vecina prefectura de Iwate, así como en áreas de la franja sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del país.



El temblor se dejó sentir también con menos intensidad en amplias zonas del noreste del país y del centro de Hokkaido.



Al menos dos adolescentes de la ciudad de Hachinohe, en Aomori, resultaron heridos leves al pisar trozos del cristal de una ventana rota cuando intentaban evacuar al exterior, según detalles publicados por la cadena pública japonesa NHK.



Ambos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.



Las autoridades no han informado hasta el momento de daños destacables en las áreas que se han visto sacudidas por el terremoto, que según los testigos provocó fuerte agitación en Hachinohe.



La línea Tohoku de tren de alta velocidad ("shinkansen") no se ha visto afectada por el seísmo, según la compañía operadora, JR East, y la central nuclear de Higashidori en la región afectada, que estás actualmente fuera de servicio, no ha registrado anomalías.



Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

EFE

