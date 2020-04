Un satélite habría localizado el tren privado de Kim Jong Un 

Un tren, que probablemente pertenece al líder norcoreano Kim Jong Un, cuyo estado de salud da lugar a especulaciones, fue localizado en fotos tomadas por un satélite en un balneario del este de Corea del Norte, afirma el sitio estadounidense 38North, especializado en asuntos coreanos.



El tren aparece en las fotos el 21 y 23 de abril en una estación que está reservada a la familia Kim, precisó el sitio en un artículo difundido en la noche del sábado.



38North explica que la presencia de ese tren "no prueba nada con relación al lugar donde se encuentra el dirigente norcoreano ni indica nada sobre su estado de salud". "Pero eso acredita las informaciones según las cuales Kim se encontraría en una zona reservada a la élite en la costa este" del país, agrega el sitio.



Los especialistas sobre Corea del Norte se interrogan sobre el estado de salud de Kim Jong Un desde su ausencia de las fotos oficiales de la celebración del 15 de abril, fecha de nacimiento de su abuelo y fundador del régimen comunista, Kim Il Sung.



En esta fecha, la más importante del calendario político norcoreano, se realizan ceremonias en homenaje a Kim Il Sung en todo el país.



Kim Jong Un no ha vuelto a aparecer en público desde el 12 de abril, cuando visitó una base aérea, según los medios norcoreanos que publicaron fotos. El 11 de abril presidió una reunión del buró político del Partido del Trabajo de Corea (comunista) en el poder.



Daily NK, un medio digital en el que trabajan sobre todo norcoreanos que huyeron del país, afirmó que Kim se sometió a una operación en abril por problemas cardiovasculares y que está convaleciente en la provincia de Pyongan del Norte.



Corea del Sur, que tiene una relación diplomática bastante negativa con Corea del Norte, minimizó esas informaciones al igual que el presidente estadounidense Donald Trump. El jueves, el canal de televisión SBS informó, citando una fuente gubernamental no identificada, que Kim estaba al parecer en Wonsan y que pronto aparecerá en público.





AFP