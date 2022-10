El pasado martes Corea del Norte lanzó un misil balístico, el cual sobrevoló el territorio de Japón. Rápidamente se generó una fuerte tensión en la región y se desató la alarma internacional, así como una dura reacción de Tokio.

Al percatarse de la situación del lanzamiento del misil, se activó el sistema de alerta civil en nueve ciudades y pueblos del área metropolitana de Tokio, debido a un error del mismo, reconoció el Gobierno nipón.

El último test norcoreano que se produjo sobre las 7:23, hora local del martes (22.23 GMT del lunes), desató el conocido J-Alert, un sistema centralizado vía satélite que avisa a la población japonesa de emergencias como misiles o terremotos.



Cabe aclarar que se trata del primer proyectil norcoreano que sobrevuela la población japonesa en años. No obstante, en julio Pyongyang ya había probado dos misiles balísticos intercontinentales.



Ante esto, la alerta saltó no sólo en las zonas del norte del país por donde sobrevoló el proyectil, sino también en áreas de la región de Tokio. “Pido disculpas a los residentes de estas nueve localidades por haber causado preocupación. Intentaremos que no pase de nuevo y revisaremos el sistema para reparar el error”, dijo este miércoles el portavoz gubernamental, Hirokazu Matsuno, en una rueda de prensa.

🚨 NOTICIA DE IMPACTO: Corea del Norte lanza un misil, Japón evacua

Las sirenas sonaron en todo Japón cuando se les dijo a las personas que buscaran refugio tras el lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte; la amenaza ya ha pasado. pic.twitter.com/PqSdIitEfQ — Cuba en 60 minutos (@cuba60minutos) October 4, 2022

Sin embargo, los japoneses se tornaron confundidos al ver lo que estaba pasando, era tanta la consternación que muchos no sabían cómo actuar ante dicha situación.

El tren que se detuvo ante el paso del misil

De hecho, un tren de Japón tuvo que detenerse y ser suspendido temporalmente, al ver que un misil se encontraba sobrevolando el país.



“Hay perturbaciones en todas las líneas. Motivo: disparo de misil balístico”, era el mensaje que se podía leer en ese instante en las pantallas del metro de Sapporo, la principal ciudad de la isla de Hokkaido, en el norte del archipiélago japonés, donde se suspendieron los servicios férreos.

Según medios locales, el error del martes no fue solo que se mandara la alerta a varias zonas de Tokio, sino que el sistema avisó tarde a la población donde sí sobrevoló el misil, como Aomori, ya que lo hizo al mismo tiempo que pasaba y no con 10 minutos de antelación para que los habitantes pudieran buscar refugio.

Japón ha estrechado la vigilancia sobre Pionyang después de que el régimen lanzara en la víspera un misil aparentemente de rango intermedio y que se ha convertido en el que más distancia ha recorrido hasta la fecha de los lanzados por el país, al recorrer unos 4.500 kilómetros antes de caer en aguas del océano Pacífico.



El proyectil balístico alcanzó un apogeo de unos mil kilómetros y sobrevoló principalmente el estrecho de Tsugaru, que separa las islas de Hokkaido (norte) y Honshu, donde se encuentra Tokio, provocando que la alerta antimisiles saltara en esas áreas del país, dados los riesgos ante un potencial falló del aparato.



Es la primera vez desde 2017 que la trayectoria de un misil de Corea del Norte incluye parte de la geografía japonesa, un hecho que Japón ve como "una amenaza grave e inminente" para su seguridad y como "un desafío claro y grave a la comunidad internacional".

Con información de EFE