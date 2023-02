En China, un hombre que asesinó a su hijo tras apuñalarlo accidentalmente con una katana, un sable curvo, de filo único y punta aguzada, que era usada por los samurái, fue condenado por un juez a 12 años de cárcel.

(Puede leer: Rusia lanza nuevo ataque masivo con 36 misiles crucero a Ucrania)



La agencia EFE reveló que durante el juicio, Yang Junming alegó que intentaba "motivar" a su hijo, de 13 años, para que estudiara más. El menor murió en un hospital tras perder demasiada sangre.

EFE recopiló información de la prensa local, según la cual el juzgado de Mianyang, en la provincia de Sichuan, determinó que Junming usó una espada japonesa utilizada por los samurái para propinar un corte a su hijo.



El hecho ocurrió el 7 de enero del año pasado, cuando el progenitor sostuvo una reunión en línea con el profesor del niño en la cual se le informó del bajo rendimiento académico en la escuela de este último.



Después de señalar a su hijo de ser "demasiado vago", Yang, quien se había divorciado de la madre años antes, decidió agarrar la katana porque, según él, se sintió provocado por la respuesta que le dio su hijo.



"Me puse tan furioso que tomé una espada samurái japonesa y me acerqué para apuñalarlo", explicó ante el juez Yang en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post.



(Le puede interesar: Príncipe Harry es amenazado por Al Qaeda tras confesar que mató a 25 afganos)



El joven sufrió en la cintura una herida de 10 centímetros de largo que le causó la muerte por pérdida de sangre a pesar del intento de los cirujanos por cerrarla.



"Solo quería asustarlo, hice lo peor con la mejor motivación", le dijo Yang a la Policía sobre el incidente.



Sin embargo, los exámenes forenses descubrieron que el niño tenía otras heridas más antiguas, lo que indicó que había sido golpeado en otras ocasiones antes de su muerte.



Este caso ha provocado una oleada de críticas al padre en las redes sociales del gigante asiático en las que se debate la idoneidad de la condena.



(No deje de leer: Así funcionará la licencia por dolor menstrual que aprobó el Congreso de España)



“"Usar una katana para asustar a un niño? Hay algo que está mal en la mente de este tipo", afirmó un usuario en Weibo, el equivalente a Twitter en China, censurado en el país asiático.



Fernando Umaña Mejía

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias