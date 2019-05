Qué son las tierras raras, el arma secreta china en guerra con EE. UU.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China está en uno de sus puntos más álgidos. La decisión de Google de cortar los lazos laborales que tenía con el fabricante de teléfonos inteligentes Huawei fue un duro golpe para el gigante asiático.



A esa decisión se sumó la que tomó el fabricante de chips Arm, que no hará más negocios con la compañía china.



No obstante, aunque pareciera que la balanza se inclina más del lado estadounidense, China tiene un as bajo la manga que podría usar en cualquier momento. Se trata de las tierras raras, la arma secreta de los chinos en este pleito comercial.

¿Qué son?

De la misma forma que China tiene una dependencia de la tecnología de EE. UU., los norteamericanos, al igual que muchos otros países, necesitan de algunos productos chinos.



Tal es el caso de las tierras raras, un conjunto de 17 metales que son “esenciales en la fabricación de productos tecnológicos, como los teléfonos inteligentes, las pantallas de plasma o los vehículos electrónicos”, informó la agencia AFP.



¿Y por qué la fuerza china en este tema? Sencillo: el gigante asiático produce el 90% de las tierras raras del planeta.



En términos técnicos, se les conoce como los lantánidos y hacen parte del periodo 6 de la tabla periódica de los elementos.



Son hallados en forma de óxidos y son los siguientes: escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio.



“Estos elementos tienen grandes propiedades electromagnéticas y son fundamentales para la industria tecnológica”, agregó AFP.

Si China embarga las exportaciones de tierras raras, la robótica sería una de las industrias que se afectaría. Foto: AFP

Las repercusiones

En el 2010, en medio de una disputa territorial, China interrumpió las exportaciones de tierras raras a Japón.



Las empresas tecnológicas japonesas, muy dependientes de las exportaciones de la potencia vecina, se vieron muy afectadas.



Además de la nación ‘nipona’, Estados Unidos y la Unión Europea son los otros grandes receptores de estos metales.



En charla con AFP, el analista David Lennox, del gabinete Fat Prophets, dijo que un embargo de las tierras raras que llegan a suelo estadounidense "afectaría a industrias estratégicas, como la robótica, la informática, la aeronáutica o los láseres medicales”.



Actualmente, lo que hace el gobierno chino es manejar un proceso de cuotas de exportaciones “para preservar estos recursos y proteger el medioambiente, ya que la fabricación de estos metales es muy contaminante”, resaltó la agencia francesa.

China maneja un proceso de cuotas de exportaciones de las tierras raras para proteger el medioambiente, "ya que la fabricación de estos metales es muy contaminante". Foto: Archivo EL TIEMPO

Hablan los expertos

El sinólogo (estudio del mundo chino) Li Mingjiang le manifestó a la AFP que "está claro que, en estos momentos, el gobierno chino reflexiona sobre la posibilidad de utilizar la prohibición de las exportaciones de tierras raras como una arma política contra Estados Unidos".



"China no quiere entrar directamente en conflicto con Estados Unidos, pero las tierras raras sirven para meter presión psicológica", comentó, por su parte, el analista político Chen Daoyin.



Por el momento, la posición de EE. UU. frente a las tierras raras evidenciarían lo importantes que son: al igual que los medicamentos se verán exentas del aumento de aranceles que Washington impondrá a la casi totalidad de productos chinos.



Redacción APP y AFP