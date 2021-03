Levantada la alerta de tsunami tras fuerte terremoto en Japón

La Agencia meteorológica de Japón (JMA) levantó la alerta de tsunami que había emitido este sábado, después de un fuerte sismo, de magnitud 7,2, registrado en las costas del noreste del país.



El terremoto se produjo a las seis y nueve de la tarde hora japonesa en aguas del Pacífico, en la región de Miyagi, a una profundidad de 60 kilómetros, según la JMA, que alertó del riesgo de tsunami, con olas de un metro.



(Lea también: Entra en erupción un volcán ubicado cerca de la capital de Islandia).

No se ha informado de momento de daños en Miyagi y las autoridades locales están inspeccionando la situación de las centrales nucleares de la región, según medios locales.



Según el servicio geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo registrado tuvo una magnitud de 7,0.



(De interés: El uso de mascarilla divide a Texas, EE. UU.).



Este sismo se produce días después de que Japón conmemorara el décimo aniversario de un catastrófico terremoto de magnitud 9,0, el 11 de marzo de 2011, que generó un devastador tsunami y un accidente nuclear en la central de Fukushima.



Esta catástrofe afectó al noreste de Japón, incluyendo Miyagi. Algunos residentes de las comunidades costeras dijeron que habían huido a zonas más altas después del aviso de este sábado por la noche.



"Debido a la experiencia de ese día [de 2011], me moví rápidamente. Mi corazón late con fuerza", dijo un hombre de la ciudad de Ishinomaki, a la cadena NHK mientras huía a un parque en una colina.



(Siga leyendo: Chile, al límite de su capacidad hospitalaria tras repunte de casos).



La Autoridad de Radiación Nuclear dijo que no había informes de anormalidad en las instalaciones nucleares de la zona.



Japón está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, pero sus estándares de construcción son estrictos para que los edificios puedan soportar fuertes temblores.



AFP