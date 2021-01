Terremoto de magnitud 7 sacude el sureste de Filipinas

Un sismo de magnitud 7 sacudió este jueves el sur de Filipinas, indicó el instituto geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se informase en lo inmediato de daños ni se emitiese alerta de tsunami.



El sismo se registró a unos 310 kilómetros al sudeste de Davao en la isla de Mindanao y a una profundidad de 95 km, según la misma fuente.

Habitantes del municipio de José Abad Santos en el extremo sur de la isla se quedaron sin electricidad durante unos quince minutos tras el sismo que afectó la región pero no había daños materiales, dijo el jefe de la policía Glabynarry Murillo.



"Desde nuestro punto de observación en la comisaria vimos a varios habitantes salir a la calle", afirmó Murillo. "También salimos afuera porque la comisaría es un edificio de tres pisos", agregó.



El instituto filipino de vulcanología y sismología advirtió de réplicas pero dijo que no se esperaban daños. "Se ha sentido de manera extensa porque es un terremoto importante pero es profundo y no provocará daños en la infraestructura porque es bastante lejos (de la isla)", señaló Renato Solidum, director del instituto, a la radio DZBB.



Filipinas se encuentra en el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de fuerte actividad sísmica.



