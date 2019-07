Tensión en Asia por disparos de Corea del Sur contra avión ruso

Aviones de combate surcoreanos efectuaron más de 400 disparos de advertencia después de que un avión militar ruso violó el espacio aéreo reclamado tanto por Seúl como por Tokio, lo que hizo provocó también protestas en Moscú.

Seúl dijo que un avión de combate ruso A-50 entró dos veces en el espacio aéreo surcoreano cerca de las disputadas islas Dokdo, a las que Japón llama Takeshima.

Las tensiones persistentes entre Seúl y Tokio por la indemnización de las víctimas surcoreanas de la política japonesa de trabajo forzoso en tiempos de guerra empeoraron este mes cuando Tokio restringió las exportaciones de materiales de alta tecnología a Corea del Sur.



Las autoridades de Seúl dijeron que respondieron a la entrada del avión ruso despachando cazas F-15K y KF-16, que efectuaron en total más de 400 disparos en dos series, dijo un oficial militar.

Avión Beriev A-50 de Rusia Foto: Reuters

"Estamos evaluando este incidente de una manera muy grave y tomaremos medidas mucho más duras si vuelve a ocurrir", dijo el asesor de Seguridad Nacional Chung Eui-yong, según la portavoz de la Casa Azul, la presidencia surcoreana.



Japón se quejó ante Moscú por la incursión. "Nos enteramos de que aviones militares rusos que sobrevolaban el mar de Japón esta mañana violaron dos veces nuestro espacio aéreo cerca de Takeshima", dijo el secretario jefe del gabinete japonés, Yoshihide Suga. "Basándonos en este conocimiento, emitimos protestas enérgicas".

Suga, quien dijo que Japón también despachó aviones militares, agregó que Tokio también protestó a Corea del Sur por su respuesta, diciendo que era extremadamente lamentable.



Pero la presidencia surcoreana insistió en que los islotes disputados son "parte integral" del territorio coreano "histórica, geográficamente y bajo la ley internacional".

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev / Reuters

Rusia, por su parte, negó haber violado el espacio aéreo surcoreano y dijo que sus aviones sobrevolaban aguas neutrales.



"Dos bombarderos Tu-95MS de las fuerzas armadas rusas efectuaron un vuelo planificado sobre aguas neutrales del mar de Japón", indicó un comunicado

del ministerio ruso de Defensa.



Además, añadió, los surcoreanos no efectuaron ningún "disparo de advertencia". El lugar por el que volaron sus aparatos, dijo Rusia, es una "zona de reconocimiento de defensa antiaérea" establecida unilateralmente por Corea del Sur y que no está prevista por el derecho internacional ni reconocida por Rusia.

"El itinerario de los aviones Tu-95MS era conforme a las reglas internacionales", afirmó Rusia, que acusó a dos cazas surcoreanos de haber "efectuado maniobras no profesionales cortando la ruta a los bombarderos estratégicos rusos y amenazando su seguridad".



"Los pilotos surcoreanos no intentaron entrar en contacto con los tripulantes de los Tu-95MS", afirmó el comunicado ruso. "Los caza surcoreanos no efectuaron ningún disparo de advertencia", agregó el ministerio, aclarando que en el caso contrario "hubiera habido una respuesta".

Militares surcoreanos Foto: Jung Yeon-je / AFP

Los aparatos rusos y surcoreanos llegaron a estar solamente a un kilómetro de distancia, según una fuente militar surcoreana.



A mediados de junio, Corea del Sur envió aviones caza después de que dos bombarderos rusos ingresaron a la zona de identificación de la defensa aérea surcoreana, pero en esa oportunidad no se efectuaron disparos de advertencia.



