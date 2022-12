El gobierno talibán de Afganistán ordenó este fin de semana a las organizaciones no gubernamentales dejar de emplear a mujeres debido a que, según dijo, no respetan el código de vestimenta, el mismo argumento por el que hace pocos días las excluyó de las universidades del país.



"Ha habido graves quejas sobre el incumplimiento del uso del hiyab islámico y otras normas y reglamentos relacionados con el trabajo de las mujeres en organizaciones nacionales e internacionales", señaló una notificación enviada a todas las oenegés.

Un portavoz del Ministerio de Economía confirmó que esa cartera envió la orden. "En caso de incumplimiento de la directiva (...) se cancelará la licencia de la organización que fue expedida por este ministerio", especifica la notificación.

Decenas de onegés nacionales e internacionales trabajan en múltiples sectores en áreas remotas de Afganistán, y gran parte de su personal son mujeres.



Según la ONU y las agencias de cooperación, más de la mitad de los 38 millones de habitantes del país necesitarán ayuda humanitaria durante el duro invierno, por lo que la medida promete tener un importante efecto en el país.



Varias oenegés extranjeras anunciaron este domingo que suspendían sus actividades en Afganistán después de que los talibanes prohibieran trabajar a las mujeres en este tipo de organizaciones, una medida que hará "muy difícil" mantener la ayuda humanitaria en el país, advirtió un alto responsable de la ONU.



(Lea también: La ONU condena un año de 'vergonzoso' cierre de escuelas de Afganistán)

Facebook Twitter Linkedin

Gran parte del personal de las oenegés en Afganistán son mujeres. Foto: AFP

A la espera de "aclaraciones" sobre esa decisión, "suspendemos nuestros programas y exigimos que hombres y mujeres puedan continuar" en igualdad de condiciones "con nuestra ayuda para salvar vidas en Afganistán", dijeron en un comunicado Save the Children, el Consejo Noruego para los Refugiados y CARE Internacional.



Otra ONG, el Comité Internacional de Rescate (IRC) también anunció poco después que suspendía sus actividades en el país.



"Si no estamos autorizados a emplear a mujeres, no estamos en capacidad de prestar servicios a quienes lo necesitan", indicó.



"Si (las autoridades) no están en condiciones de revocar esta decisión (...), será muy difícil seguir y proporcionar ayuda humanitaria de manera independiente y justa, porque la participación de las mujeres es muy importante", declaró a AFP el coordinador humanitario de la ONU para Afganistán, Ramiz Alakbarov.



(Además: Talibanes obligan a todas las mujeres a cubrir su cuerpo de pies a cabeza)

La reacción internacional

Karen Decker, representante de Estados Unidos en Afganistán, pidió cuentas al gobierno fundamentalista.



"Como representante del mayor donante de ayuda" a este país "creo que tengo derecho a preguntar a los talibanes cómo pretenden evitar que las mujeres y niños mueran de hambre, si las mujeres ya no pueden distribuir ayuda a otras mujeres y niños", tuiteó el domingo en varios idiomas.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se dijo "profundamente preocupado de que la prohibición de los talibanes para que las mujeres entreguen ayuda humanitaria en Afganistán interrumpa la asistencia vital para millones" de personas. "Esta decisión podría ser devastadora para el pueblo afgano", tuiteó.

Cómo pretenden evitar que las mujeres y niños mueran de hambre, si las mujeres ya no pueden distribuir ayuda a otras mujeres FACEBOOK

TWITTER

Bruselas también condenó la nueva directriz: "La Unión Europea condena firmemente la reciente decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres trabajar en oenegés nacionales e internacionales", dijo una portavoz del jefe de la diplomacia europea Josep Borrell en un comunicado enviado a la AFP.



(Puede leer: Ahorcar a manifestantes: la nueva estrategia represiva de Irán contra protestas)



"Estamos sopesando la situación y el impacto que tendrá en nuestras ayudas en el terreno", agregó.



Por su parte, el portavoz de los talibanes, Zabihulah Mujahid, respondió en Twitter: "No permitimos que nadie diga nada ni amenace con respecto a las decisiones de nuestros líderes en materia de ayuda humanitaria".

Facebook Twitter Linkedin

Protestas contra la decisión de los talibanes de impedir que las mujeres vayan a la universidad. Foto: EFE

En los últimos meses, los talibanes, que regresaron al poder en agosto de 2021, han estrechado el cerco sobre las mujeres.



Hace menos de una semana les prohibieron el acceso a las universidades del país y desde marzo, tampoco podían acudir a las escuelas secundarias.



(Le puede interesar: 'Drogaba a mis hijos hambrientos para ayudarles a dormir')



También están excluidas de numerosos empleos públicos, no pueden viajar solas y tienen prohibido acceder a parques, jardines, gimnasios y baños públicos.

"Este último retroceso flagrante de los derechos de las niñas y las mujeres tendrá consecuencias de gran alcance para la prestación de servicios de salud, nutrición y educación a los niños", tuiteó el domingo el director regional de Unicef, George Laryea-Adjei.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP