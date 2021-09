Talibanes hallan 12 millones de dólares en casa de exfuncionarios afganos

El Banco Central de Afganistán informó este miércoles que los talibanes encontraron 12,3 millones de dólares en efectivo y varios lingotes de oro en casas de altos funcionarios del anterior gobierno, incluido el exvicepresidente Amrullah Saleh, en momentos en que el país atraviesa una escasez de liquidez.



"El dinero recuperado provino de funcionarios de alto rango en el gobierno anterior (...) y de una serie de agencias de seguridad nacional que tenían efectivo y oro en sus hogares", señaló en un comunicado el Banco Central.



"El Emirato islámico", el nombre dado por los talibanes a Afganistán, transfirió todo el dinero "a las arcas nacionales" en nombre de la "transparencia" de la que se jactan los islamistas, en oposición al anterior régimen cuya corrupción denuncian.



Durante el gobierno del expresidente Ashraf Ghani, la corrupción fue endémica y generalizada. Millones de dólares recibidos en concepto de ayudas al país habrían sido desviados. El propio exjefe de Estado está acusado de llevarse consigo millones de dólares cuando huyó hacia Abu Dabi, algo que ha negado en reiteradas ocasiones.



Los talibanes investigan las cuentas bancarias de exaltos funcionarios del gobierno afgano derrocado en busca de eventuales ganancias ilícitas, señalaron el martes dos directivos del sector.



Sucursales cerradas

Un mes después de la caída de Kabul, la población afgana continúa preocupada por la situación económica y el temor de que lleguen nuevas prohibiciones que terminen con los derechos adquiridos en los últimos veinte años.



La mayoría de los empleados públicos aún no ha vuelto a trabajar y una gran parte de ellos sufre para sobrevivir ante la falta de salario. Para los que tienen el dinero en el banco, las extracciones fueron limitadas a unos 200 dólares por semana y por persona para evitar un derrumbamiento del sistema bancario.



Privado de las ayudas del Banco Mundial y el fondo Monetario Internacional, y las reservas del Banco Central congeladas por Estados Unidos, el país se enfrenta en efecto a una escasez de liquidez.



Es cierto que las empresas especialistas en transferencia de dinero, como Western Union o Moneygram, anunciaron la reanudación de sus operaciones, suspendidas el 18 de agosto. Pero en la calle, muchos afganos indican que sus sucursales no tienen efectivo suficiente.



Abdul Rahim, un exmilitar, recorrió casi 1.000 kilómetros desde Faryab, en el norte de Afganistán, hasta Kabul para recuperar su salario. "Los sucursales de los bancos están cerradas en el interior del país", explica a la AFP. Pero en la capital, "vengo desde hace tres días en vano al banco. Hoy llegué a las diez de la mañana y ya había unas 2.000 personas que esperaban", cuenta.



Ante el riesgo de una catástrofe humanitaria, la comunidad internacional se comprometió, según la ONU, a girar 1.200 millones de dólares de ayuda para las oenegés en el país.



Este miércoles, la Unión Europea anunció una ayuda adicional de 100 millones de euros (118 millones de dólares) al país asiático. Países aliados de Rusia y China prepararon este miércoles en Tayikistán una serie de reuniones que se celebrarán el jueves y el viernes sobre el futuro de Afganistán.



En estas cumbres participarán los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, formada por exrepúblicas soviéticas, y de la Organización de Cooperación de Shanghái, integrada por China, Rusia, India y Pakistán, entre otros Estados.

